Стали известны детали обвинений в адрес помощников адвоката Трампа

Выходцы из бывшего СССР Лев Парнас и Игорь Фруман спонсировали кандидатов на выборах в США, используя деньги российского бизнесмена, следует из обвинительного заключения.

Парнас и Фруман, уроженцы Украины и Белоруссии соответственно, в 2018–2019 годах «сговорились» с неким «иностранцем». В сговоре также участвовали уроженец Украины Андрей Кукушкин и уроженец США Дэвид Коррия. Об «иностранце» сказано, что речь идет о «российском гражданине и предпринимателе», передает РИА «Новости».

Американцы хотели использовать деньги россиянина, чтобы спонсировать избирательные кампании как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Обвиняемые, по мнению следствия, стремились получить «влияние на кандидатов», чтобы обеспечить себе «прибыль в будущих коммерческих проектах».

Парнас, Фруман, Кукушкин и Коррия обвиняются в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, так как привлечение средств иностранцев на эти цели запрещено.

Известно, что суд США согласился отпустить Парнаса и Фрумана под залог в 1 млн долларов.

Парнас и Фруман в настоящее время являются гражданами США.

Напомним, СМИ сообщали, что в среду вечером были задержаны два бизнесмена из Флориды, которые помогли адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани с делами, связанными с Украиной. Позднее стало известно, что прокуратура США обвинила четырех человек в сговоре с целью привлечения средств бизнесмена из России на американские избирательные кампании.

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