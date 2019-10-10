В США четырех человек обвинили в сговоре для привлечения российских денег на выборы

Прокуратура США обвинила четырех человек в сговоре с целью привлечения средств бизнесмена из России на американские избирательные кампании.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что в США по уголовному обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний арестованы два выходца из СССР: Лев Парнас и Игорь Фруман, – которые якобы помогли адвокату президента США Руди Джулиани с расследованием дела против Байденов на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД