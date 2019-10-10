В США арестованы помощники адвоката Трампа в расследовании против Байдена

По уголовному обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний в США арестованы два иностранца, которые помогли адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани с делами, связанными с Украиной, пишут американские СМИ.

В среду вечером были задержаны два бизнесмена из Флориды – Лев Парнас и Игорь Фруман. Национальность их неизвестна, однако оба родились в странах бывшего СССР. В мае Джулиани назвал их своими клиентами. По данным Федеральной избирательной комиссии, они дважды жертвовали на предвыборные кампании Республиканской партии, пишет The Wall Street Journal.

Точный характер обвинений неизвестен.

Известно, что в мае 2018 года они ужинали с Трампом, а позже встречались с его сыном Дональдом Трампом-младшим. Также издание утверждает, что с конца 2018 года Фруман и Парнас представили адвоката Джулиани нескольким нынешним и бывшим украинским прокурорам для обсуждения дела Байдена.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который претендует на пост главы американского государства, ранее поддержал запуск процедуры импичмента Трампа.

В конце сентября в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего. Белый дом в опровержение опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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