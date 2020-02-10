Энергетики оценили эффективность получения электричества из дождя

Идея китайских ученых вырабатывать энергию путем соприкосновения капель дождя со специальным материалом не будет эффективна, так как потребует огромного количества осадков и широкого покрытия территории, рассказали газете ВЗГЛЯД российские энергетики.

Инженеры из Гонконга придумали, как получать дешевую возобновляемую энергию из дождевых капель. Их электрогенератор обладает высоким КПД и удельной мощностью в тысячу раз большей, чем все существующие подобные устройства. Таким образом падения одной капли воды с 15-сантиметровой высоты хватит для обеспечения энергией 100 небольших светодиодных ламп.

«Если рассматривать потенциал данной энергии, то для того, чтобы получить, например, 540 В, то потребуется десять в восьмой степени капель – это секундное горение лампочки. Поэтому такой способ неэффективен. На сегодняшний день есть более рабочие способы, но как правило они намного дороже тепловых станций первые 15-20 лет, а общий срок их службы – 100 лет. То есть порядка 80 лет они будут работать абсолютно бесплатно», – говорит исполнительный директор Ассоциации «Гидроэнергетика России» Олег Лушников.

Доцент кафедры Гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии МЭИ Алексей Васьков также считает, что представленный способ неэффективен для бытового использования, но интересен с научной точки зрения.

«Для того, чтобы можно было бы вырабатывать энергию таким способом в промышленных масштабах, то дождь придется собирать на гигантских территориях. Ведь вода не единым потоком льется с неба, а это отдельные разрозненные капли. Для того, чтобы можно было бы вырабатывать энергию в промышленных масштабах, то дождь придется собирать на гигантских территориях», – объясняет Васьков.

Эксперт также отметил, что китайские инженеры применяют материалы, которые позволяют более эффективно аккумулировать (накапливать) энергию. Но более эффективное накапливание энергии не сделает ее количество больше – оно каким было, таким и останется.

На сегодняшний день в мире существует огромное количество источников энергии: традиционные электростанции, тепловые, работающие на газе, нефти, угле, атомные и термоядерные электростанции, солнечные, ветровые, гидравлические. При этом в каждой стране, местности свои условия, ресурсы, возможности, поэтому Васьков считает, что будущее стоит за очень тесным симбиозом разных источников энергии.

По данным на 2018 год, приведенным аналитической компанией Enerdata, Норвегия является лидером использования возобновляемых источников энергии (97,9%), на втором месте оказалась Новая Зеландия (83,1%), а также в тройку лидеров вошла Бразилия (82,5%). В России этот показатель составляет 17,2%.