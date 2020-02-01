Оперную певицу задержали после инцидента у резиденции Трампа

Полиция округа Палм-Бич штата Флорида задержала оперную певицу Ханну Ремхилд после того, как она прорвалась на территорию резиденции Мар-а-Лаго президента США Дональда Трампа.

Жительница штата Коннектикут, предположительно, была в автомобиле одна, когда ее джип протаранил КПП резиденции на скорости более 112 километров в час, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

Женщина вела себя очень странно и танцевала на крыше автомобиля. После полиция обнаружила виновницу инцидента в мотеле неподалеку.

Другую задержанную женщину, имя которой не было раскрыто, предположительно, Ремхилд подсадила к себе на обратном пути из резиденции.

Газета The Palm Beach Post сообщает, что Ремхилд приехала во Флориду для выступления. Ожидается, что ей будут предъявлены обвинения, которые касаются терроризма, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что два человека были задержаны за попытку прорваться на джипе в резиденцию президента США. Патрульная машина полиции преследовала черный внедорожник, который направлялся к двум КПП. Автомобиль прорвался через оба пункта, направляясь к главному выходу. Охранники открыли огонь по автомобилю. После стрельбы внедорожник попытался скрыться.

Напомним, в начале января гражданина Ирана, вооруженного ножами, мачете и киркой, задержали неподалеку от резиденции Мар-а-Лаго.