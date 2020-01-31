Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа

Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Мар-а-Лаго президента США Дональда Трампа во Флориде. Охрана была вынуждена открыть огонь, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

«Патрульная машина преследовала черный внедорожник, который направлялся к двум контрольно-пропускным пунктам в Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич. Внедорожник прорвался через оба контрольно-пропускных пункта, направляясь к главному входу. Охранники открыли огонь по автомобилю», – сообщили в полиции, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что после этого автомобиль попытался скрыться, но полиции удалось догнать его. Два находившиеся в нем человека были задержаны.

Отмечается, что Трамп должен был прибыть в резиденцию в пятницу вечером.