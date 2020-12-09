Минздрав продлил действующие правила медосмотра водителей

Минздрав принял решение продлить действующие правила медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства.

«Министерством здравоохранения с учетом поступающих обращений от гражданского общества принято решение продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медицинского освидетельствования водителей. Соответствующий проект приказа подготовлен и в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в конце июня Минздрав России утвердил приказ, сохраняющий до 2021 года старые правила получения медсправок для водителей.