Минздрав отложил вступление в силу новых правил получения медсправок для водителей

Минздрав России утвердил приказ, сохраняющий до 2021 года старые правила получения медсправок для водителей.

«Министерством здравоохранения Российской Федерации подписан приказ от 23 июня 2020 года №624н, которым сохраняется ранее действовавший порядок медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) до 1 января 2021 года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Минздрав намерен отложить вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей до 1 января 2021 года, говорится в проекте приказа ведомства.

Напомни, Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Он должен был начать действовать с 1 июля. Согласно документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.

Между тем, в Госдуме заявили, что новый проект правил медосвидетельствования водителей вызывает ряд вопросов с точки зрения его дальнейшей реализации.