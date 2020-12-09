Мишустин захотел привлечь блогеров к продвижению российских товаров за рубежом

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подумать над привлечением российских блогеров к продвижению отечественной продукции за рубежом.

Мишустин осмотрел выставку отечественной экспортной продукции в рамках форума «Сделано в России», который проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». На стенде Национального магазина российских пищевых товаров на внутрикитайской площадке Tmall.com ему рассказали, как китайские блогеры продвигают российскую продукцию, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, надо задуматься в том числе и о наших блогерах, потому что их, я думаю, за рубежом тоже смотрят», – сказал премьер, добавив, что в России есть очень талантливые блогеры.

Главе правительства также показали образцы медицинского оборудования компании «Нейрософт» для нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и реабилитации, которые могут применяться в том числе в лечении пациентов с COVID.

Также ему продемонстрировали высокотехнологичные медицинские симуляторы взрослого пациента, пациента педиатрии, хирургические симуляторы, имитирующие реальную физиологию пациента и позволяющие использовать реальное медицинское оборудование в том числе ИВЛ и дефибриллятор. Все это производит компания «Эйдос-Медицина».

Кроме того, на выставке представлены разработки компании «ИТ-профессиональные решения», оказывающей услуги в сфере управленческого консалтинга, инжиниринга и системной интеграции для крупных производственных предприятий. Среди них – умный браслет и ПО-решение BIOT на IPad, профессиональное веб-приложение для врача.

Мишустин выразил надежду, что синергия Российского экспортного центра (РЭЦ) и компаний «будет помогать наращивать экспортный потенциал и, конечно, развивать и отечественные технологии, и медицину отечественную».

Осматривая медицинское оборудование, он поинтересовался, имеют ли наши университеты такое оборудование и кто является нашими конкурентами.

«Мне кажется очень важным поговорить с нашим министерством здравоохранения, ФМБА, с коллегами о том, чтобы мы точно знали, что где возможно в России используются ваши технологии, это очень важно», – сказал премьер.

Глава правительства также отреагировал на просьбу обратить больше внимания и стимулировать импортозамещение, пообещав над этим подумать. При этом премьер признался, что он не ожидал, что российское производство находится на таком высоком уровне, и пообещал там, где возможно, оказывать помощь.

Знакомясь с системой «Одно окно», Мишустин подчеркнул важность клиентоориентированности и сказал, что будет рад, если в том числе с помощью этой системы объемы российского экспорта будут расти.

На стенде завода «Урал» Мишустина пригласили посетить предприятие, которому исполняется 80 лет.

Отмечается, что деловая программа форума включает шесть тематических круглых столов, пленарную сессию «Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта» и торжественную церемонию награждения лучших экспортеров страны – победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».

Форум «Сделано в России» – это международная площадка, на которой экспортеры, эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж.

Ключевая тема форума в 2020 году – «Какой будет экономика третьего десятилетия и какие вызовы и возможности она создает для российского экспорта».

Круглые столы посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта впечатлений, лучшим региональным практикам поддержки экспортеров и цифровизации услуг для экспортеров.