Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Цены на нефть в среду утром умеренно снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,35%, до 48,67 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 0,26%, до 45,48 доллара за баррель. Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 1,14 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 1,51 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,42 млн баррелей.

Старший аналитик Fujitomi Co. Кадзухико Сайто отмечает, что рост, который наблюдался на рынке ранее, выглядит «преувеличенным», в то же время аналитик отмечает, что ожидания окончания пандемии нового коронавируса в будущем году могут в дальнейшем способствовать росту котировок сырья.

«Оптимистичный тон, вероятно, сохранится на фоне надежд на то, что пандемию можно будет взять под контроль с помощью вакцин в следующем году», – приводит Reuters слова аналитика.

Накануне американский регулятор подтвердил эффективность вакцины, совместно разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Кроме того, во вторник Великобритания начала вакцинацию населения. Ранее в декабре для массового применения в стране также была одобрена вакцина Pfizer.

Между тем, по данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.

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