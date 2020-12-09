При крушении вертолета на востоке Франции погибли пять человек

В департаменте Савойя на востоке Франции потерпел крушение вертолет, на борту которого находились шесть человек, пятеро из которых погибли, сообщил телеканал BFM.

«Вертолет французской воздушной навигационной службы потерпел крушение около 19.00 по парижскому времени (21.00 мск). На борту находились четыре сотрудника этой службы и двое спасателей», – приводит слова представителя префектуры департамента ТАСС.

Инцидент произошел недалеко от Альбервиля, на высоте 1800 метров. Сигнал тревоги был подан пилотом вертолета. В масштабной поисковой операции были задействованы более 40 представителей различных служб, а также три вертолета. Место крушения обнаружено, выживший пилот находится в критическом состоянии.

Напомним, 12 ноября вертолет с американскими военными разбился в Египте. В середине сентября американский военный вертолет потерпел крушение на северо-востоке Сирии.