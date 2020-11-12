Вертолет с американскими военными разбился в Египте

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12 ноября, четверг | Последнее обновление — 16:08 | vz.ru
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Новый президент США угрожает доллару девальвацией
Во что обойдется России покупка Одессы
Ядерные силы России лишат украинского интеллекта
Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
С гражданами США обращаются как с дикарями
Максим Соколов, публицист
Чем больше Сияющий город грозит и санкционирует, тем меньше санкций у него остается в запасе, о чем уже и в Вашингтоне говорят открытым текстом. Есть, конечно, приемы на грани горячей войны (или за гранью), но война – это область неизвестности, и кто знает, чем дело кончится? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Игры в демократию закончились
Владимир Можегов, публицист
Ну что ж, государственный переворот в США, целью которого было свержение Дональда Трампа путем тотальной фальсификации выборов, кажется почти завершен. Первым понятным результатом его стала полная дискредитация национальной выборной системы и самой демократии как принципа. Подробности...
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Почему Россию не удалось унизить в Закавказье
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция никуда нас не выдавили. Подробности...
Обсуждение: 157 комментариев
В Сеуле показали беспилотные воздушные такси
В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-droneПодробности...
Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване
Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламентаПодробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий
На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительностиПодробности...
16:11
В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя
Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.Подробности...
17:21
В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры
Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.Подробности...
15:53
Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры
Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.Подробности...
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