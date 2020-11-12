Вертолет с американскими военными разбился в Египте

В Южном Синае рухнул вертолет, пострадали несколько человек, сообщил телеканал Sky News Arabia.

«Наши источники сообщили, что в результате аварии пострадали американские миротворцы, дислоцированные на Синайском полуострове», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Agence France-Presse, в авиакатастрофе погибли семь человек, в их числе пятеро американцев. Двое других погибших – гражданин Франции и гражданин Чехии.

Также сообщается, что вертолет упал из-за технической неисправности, передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Многонациональные силы на Синае, не имеющие ооновского статуса, были размещены там в 1982 году для наблюдения за ходом выполнения мирного договора между Египтом и Израилем, подписанного в 1979 году. В их составе – военнослужащие из 11 стран, в том числе американцы.