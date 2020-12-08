Госдума одобрила расширение полномочий полицейских

Госдума в первом чтении одобрила проект закона о расширении полномочий сотрудников полиции, в котором определяется список оснований для проникновения правоохранителей в автомобили.

Инициатива предлагает наделить полицию возможностью проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, оцеплять строения, жилые помещения, передает ТАСС.

Согласно предложенным нормам, полиция сможет вскрыть автомобиль для спасения жизни, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых. В случае, если владелец машины в это время отсутствовал, его необходимо известить о вскрытии в срок не позднее 24 часов.

Кроме того, полиция по этой норме сможет вскрывать машины при угрозе теракта, для задержания лиц, на которых указывают потерпевшие или очевидцы как на совершивших преступление, а также для пресечения преступления.

Напомним, проект правительства предлагающий наделить правом полицейских вскрывать машины и оцеплять жилые дома, был представлен в апреле. Он был внесен в Госдуму в середине мая.