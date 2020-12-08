Эксперты оценили «учебное уничтожение» ВВС США российских С-400, Су-34 и Т-72

«Считать, что отдельно взятый американский самолет или беспилотник будет бороться с отдельно взятым российским ЗРК или танком – это глупость. Надо сравнивать системы воздушно-космической обороны двух стран», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он прокомментировал сообщения о том, что ВВС США на учениях отрабатывали уничтожение комплекса С-400, истребителя Су-34 и танка Т-72.

«В реальном бою никогда не будет такой ситуации – в чистом поле стоит система С-400 и со всех сторон на нее летят американские истребители. ЗРК С-400, как и другие зенитно-ракетные комплексы, это часть интегрированной системы воздушно-космической обороны России. Система уничтожает любые виды воздушных целей, которые пытаются атаковать нашу страну или проникнуть в ее воздушное пространство», – подчеркнул военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Военно-воздушные силы США на базе Энглин во Флориде провели учения Emerald Flag («Изумрудный флаг»), в ходе которых отрабатывалось, в частности, уничтожение российской военной техники, сообщил в воскресенье американский военный портал Defence Blog.

В частности, судя по презентации ВВС США, в качестве «потенциальных целей для авиаударов» были показаны зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, а в полевых условиях в качестве цели был выбран танк Т-72.

«Считать, что отдельно взятый американский самолет или беспилотник будет бороться с отдельно взятым российским ЗРК или танком – это глупость, – отметил Коротченко. – Еще раз – надо сравнивать системы воздушно-космической обороны двух стран, которая настроена в том числе на поражение малозаметных целей. Здесь у американцев никаких шансов нет».

«Наши потенциалы равны. То, что они пытаются тренироваться – это локальный, частный тактический эпизод. В реальном бою такой ситуации не будет», – уверен Коротченко.

«Показательные учения и реальная жизнь – это разные вещи. С-400 является на данный момент самым мощным ракетным комплексом в мире, это общеизвестный факт. Су-34 признается одним из лучших истребителей-бомбардировщиков», – в свою очередь заметил военный эксперт Константин Сивков. Что касается танка Т-72, то неизвестно, какую именно модификацию использовали американцы в качестве цели, добавил он. Одно дело – первые образцы 1970-х годов, и совсем другое – модернизированные версии 2010-х, пояснил эксперт.

«Потом надо учитывать, что именно использовалось в качестве средства поражения танков – авиабомбы или другие вооружения», – рассуждает Сивков.

«Но еще раз подчеркну – это показательные учения, – отметил собеседник. – Заявления о том, что данную российскую технику легко уничтожить – это чепуха. Но показательнее другое – то, что отработка велась именно по нашим вооружениям. Американцы попросту готовятся к войне с Россией».