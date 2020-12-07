Тихановская сказала, сколько готова руководить Белоруссией

Экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская заявила, что в случае смены власти в Белоруссии готова стать руководителем республики на 45 дней.

«Руководителем на 45 дней, надеюсь», – рассказала Тихановская порталу tut.by. При этом она отметила, что вопрос, сколько конкретно времени ей придется возглавлять Белоруссию, зависит от ряда факторов.

По ее словам, «все начнется с переговоров (с действующей властью – прим. ВЗГЛЯД)». «И когда договоренности будут достигнуты, выпущены политзаключенные, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам. Думаю, у нас все документы (проект конституции – прим. ВЗГЛЯД) к тому времени будут подготовлены уже окончательно, шаг за шагом там будет прописан. (...) Программу помощи и проект конституционной реформы, о которых я говорила, мы выложим буквально на днях», – сказала экс-кандидат.

Советник Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка уточнил порталу, что 45 дней – это «минимум, который необходим до проведения новых выборов». «Конечно, это время может затянуться, в других странах оно тоже затягивалось. Но наша задача – как можно быстрее это сделать, чтобы новые выборы состоялись, состоялись на нормальных условиях, и все имели одинаковые условия для конкуренции», – добавил он.

На прошлой неделе бывший кандидат в президенты Белоруссии заявила о готовности возглавить республику «в переходный период», добавив, что ее сторонники уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ничего не решает. Он также заявил, что серьезной проблемой в период попыток раскачивания ситуации в республике является отсутствие настоящего патриотизма, особенно у «мужиков».