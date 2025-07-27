Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.2 комментария
США заявили о готовности помочь переговорам Камбоджи и Таиланда
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главами МИД Камбоджи и Таиланда, предложив содействие в переговорах.
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры с главой МИД Камбоджи Праком Сокхонном и главой МИД Таиланда Марисом Сангиампонгсой, передает РИА «Новости». Как отмечается в двух отдельных заявлениях представителя Госдепартамента Тэмми Брюс, Рубио подчеркнул готовность США содействовать переговорам для снижения напряженности в регионе.
В ходе бесед с главами внешнеполитических ведомств обеих стран глава Госдепа призвал стороны к немедленной деэскалации и прекращению огня. В сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента, сказано: «США готовы облегчить будущие переговоры для того, чтобы обеспечить мир и стабильность между Таиландом и Камбоджей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа применяла реактивные системы залпового огня «Град» на границе с Таиландом. Настоятель буддийского храма погиб в Камбодже в результате удара со стороны Таиланда. Власти Таиланда отказались вести переговоры с Камбоджей до прекращения боевых действий. Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном прекращении огня после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.