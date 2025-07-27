Определены приоритетные проекты в историческом центре Курска

Tекст: Дарья Григоренко

Документ разрабатывают ВЭБ.РФ и КБ Стрелка с акцентом на сохранение культурного наследия и подготовку к 1000-летию региона.

«Благодарю ВЭБ.РФ за высокопрофессиональную и глубоко проработанную работу над мастер-планом Курска. Особенно ценно ваше приоритетное внимание к объектам культурного наследия. Определение конкретных проектов в историческом сердце города – это не просто реставрация стен, это возрождение души Курска, сохранение нашей уникальной идентичности для будущих поколений в преддверии 1000-летия», – отметил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Возвращение к жизни таких знаковых объектов, как Курская крепость, больница Гладковой, дом-музей Уфимцева с его ветроэлектростанцией или водонапорные башни на Павлова, с сохранением их аутентичности и адаптацией к современным нуждам, – это инвестиция в культурный капитал региона, в его туристическую привлекательность и духовные скрепы. Уверен, партнерство с ВЭБ.РФ станет ключевым драйвером в преображении исторического центра Курска», – уточнил он.

«Несмотря на фокус на историческом наследии, мастер-план охватывает все сферы жизни города. Мы вместе с региональными и городскими экспертами уже определили ключевые направления развития городской инфраструктуры: электротранспорт (уже сейчас при поддержке ВЭБ.РФ в городе идет обновление трамвайной сети), инженерные сети, а также технологии, креативные индустрии и стройкомплекс. Группа ВЭБ намерена использовать все доступные инструменты поддержки для реализации проектов, вошедших в мастер-план, в особенности механизмы ГЧП», – заявила исполнительный директор ВЭБ.РФ Ксения Титова.

Среди приоритетных проектов выделяют создание историко-культурного и духовно-просветительского кластера на территории Курской крепости и поэтапную реставрацию памятников с их адаптацией под современные нужды. К 1000-летию города в 2032 году здесь появятся музеи, филиалы федеральных музейных комплексов, рестораны и общественные пространства. В числе других инициатив – открытие гостиницы в здании больницы Гладковой, развитие дома-музея Уфимцева с восстановлением ветроэлектростанции, реставрация водонапорных башен на Павлова.

Эксперты поддержали также благоустройство набережной реки Тускарь, Красной площади, парка имени 1 Мая, улицы Горького и создание новых парков вдоль реки Сейм. Архитектор Сергей Писарев отметил, что сейчас обозначены ключевые проблемы, требующие решения, и подчеркнул важность формирования архитектурного лица города. Директор координационного центра КГУ Арсений Рагунштейн заявил, что систематизация сохранения исторического облика позволит создать новые точки притяжения для горожан разных поколений.

На сессии рассмотрели проекты духовно-паломнического центра на территории бывшего свечного завода и благоустройство бывших винных погребов Мальцова. Итоговая стратегия сохранит аутентичность города и сформирует новые культурные пространства накануне юбилея региона.