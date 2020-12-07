В Литве утвердили новый состав кабмина

Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав правительства премьера Ингриды Шимоните, отметив, что кабмин начинает свою работу в трудное для республики время.

«Я утвердил новообразованный кабинет министров Литовской Республики во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните. Этот кабинет начинает свою работу в действительно трудное для Литвы время, и, возможно, первой и главной задачей будет преодоление пандемического кризиса, который мы переживаем в данный момент. Нужно принять очень быстрые решения, которые дадут немедленные результаты «, – цитирует РИА «Новости» Науседу.

Как объявил глава Литвы, Габриэлюс Ландсбергис станет министром иностранных дел. Министерство национальной обороны возглавит Арвидас Анушаускас. Министром энергетики станет Дайнюс Крейвис, министерство финансов возглавит Гинтаре Скайсте. Министерство экономики и инноваций возглавит Аушрине Армонайте, а министерство внутренних дел – Агне Билотайте.

Правительство Шимоните получит полномочия, когда парламент утвердит его программу, представление которой намечено на вторник.

13 ноября приступил к работе вновь избранный в ходе состоявшихся в октябре двух туров голосования Сейм (парламент) Литвы. После этого кабмин Литвы во главе с Саулюсом Сквернялисом вернул президенту Гитанасу Науседе вверенные правительству полномочия.

В октябре главная избирательная комиссия Литвы отклонила жалобу партии национальных меньшинств «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей», которая указывала на грубые нарушения во время выборов в парламент страны, требуя аннулировать результаты первого тура.