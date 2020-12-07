В Госдуме рассказали о мошенничестве с выплатами компенсаций для россиян

Депутат Госдумы Антон Горелкин возмутился новым видом мошенничества с компенсационными выплатами на фоне панде коронавируса в России и направил обращения в профильные министерства.

«Наткнулся в Google на рекламу компенсационных выплат для россиян. На баннере были Владимир Путин и Михаил Мишустин. Чтобы государство рекламировали через рекламный сервис Google, да еще с портретами первых лиц страны... Оказалось, конечно, мошенничество», –написал Горелкин в Telegram.

Он отметил, что впервые столкнулся с подобным «в оффлайне четыре с лишним года назад». «Ко мне начали обращаться пенсионеры, которые жаловались, что их обманули. Тогда в провинциальных городах открывались конторы, которые сообщали доверчивым людям про некие деньги, которые им положены от ПФР или ФНС, «а власти скрывают». И получить их можно, оформив документы в этой конторе — потому что только тут знают, как правильно», – отметил Горелкин, добавив, что с каждого пенсионера брали по 10 тыс. рублей «за выдуманную бумажку».

«Я тогда обращался в МВД. Видимо, не я один. Потому что в итоге мошенники сбежали в онлайн. И в этом году просто какой-то взрыв онлайн-мошенничества. Пошли тотально поляну обрабатывать, ковровым бомбометанием своей рекламы. Таргетинг настроен максимально широко у них, даже я в него попал. Мне непонятно, почему это никого не волнует? Ведь уже не просто людей обманывают, а подрывают общественное доверие к государству и президенту. И не слышно про уголовные дела, блокировки, реакцию самого Google. Ну, последнему, возможно, все равно, кто и что через их рекламный сервис распространяет. … Но где правоохранители? Понятно, что мало кто станет подавать заявление в полицию, если его кинули в сети на 200-300 рублей. Но, судя по охвату объявлений, таких обманутых уже миллионы! Мы просто так позволим каким-то моральным уродам безнаказанно людей обирать?» – возмутился депутат.

Он добавил, что направил официальные запросы по факту подобной рекламы в Роскомнадзор, МВД и ФАС.