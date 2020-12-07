Медики напомнили руководству Хакасии о свободе слова

Медицинские работники Хакасии предположили, что региональные власти пытаются отомстить журналистам и блогерам, которые рассказывают правду о катастрофическом положении республиканской системы здравоохранения во время пандемии коронавируса. Медики написали обращение в защиту свободы слова и начали сбор подписей по всей республике.

Фельдшеры, сотрудники скорой помощи и медицинские работники обратились к депутатам Верховного совета и муниципалитетов Хакасии, к руководству регионального отделения КПРФ, а также к сотрудникам правительства Хакасии, которые причастны к подготовке заявления в правоохранительные органы о якобы действующей в регионе «группы экстремистов».

«Мы – врачи, фельдшеры, сотрудники скорой медицинской помощи, медицинские работники – с большим удивлением и недоумением увидели среди обвиняемых в тяжком преступлении – экстремизме – журналистов, блогеров, общественных деятелей, которые помогли нам донести правду о тяжелой ситуации с оказанием помощи больным коронавирусной инфекцией в Хакасии, об организационных ошибках, о проблемах с лекарствами», – приводит текст обращения портал «Новый фокус».

Медики напомнили, что обвиненные в экстремизме журналисты и блогеры за них заступились. Активность СМИ и отдельных энтузиастов помогла изменить ситуацию к лучшему и спасти много жизней, говорится в обращении хакасских медиков.

«Мы уверены, что вас ввели в заблуждение. Что большинство из вас не знали, что подписывали или не в полной мере были осведомлены об истинных причинах этой политической акции, которая превратилась в растиражированный правительственными СМИ донос на честных и добросовестных граждан. … Мы также убеждены, что многие из вас жалеют о том, что позволили использовать себя в подлой провокации, которая направлена на раскол общества. Мы – медики Хакасии – протягиваем вам руку, чтобы вместе открыто и честно восстановить мир и согласие в нашей Хакасии», – сказано в заявлении.

В ноябре депутат Верховного совета Хакасии Денис обвинил руководство Хакасии в бездействии во время пандемии. «Не подготовились к осеннему всплеску заболевания. Все было пущено на самотек», – заявил газете ВЗГЛЯД Кабанов, комментируя обращение медиков к Владимиру Путину с жалобой на провальную работу правительства республики.