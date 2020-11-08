Руководство Хакасии обвинили в бездействии во время пандемии

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8 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:11  |  vz.ru
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Мир нашел новую альтернативу доллару

Кризис поднял биткоин на новую вершину Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
Безумный 2020 год на фоне кризиса доллара привел к лихорадочному росту не только древнейшего защитного актива – золота. Выстрелила также самая молодая валюта – биткоин. Инвесторы решили переждать экономические катаклизмы планеты именно в этой криптовалюте. Однако какие опасности она в себе таит? Подробности...
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В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории, и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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За свою «историю успеха» Литва расплатилась демографической катастрофой

Население Литвы стремительно стареет ZUMA/ТАСС
Все более печальные прогнозы озвучивают литовские аналитики в связи с демографической ситуацией в стране. Теперь выясняется, что уже в ближайшие десятилетия население Литвы станет одним из самых старых в Европе. Почему литовцы бегут из своей страны, как это связано с развалом СССР – и какие последствия в связи с этим ожидают литовское государство? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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У Трампа не получилось отменить будущее

Дмитрий Ольшанский, публицист
Новый порядок – это пять М: миллионеры – мегаполисы – мигранты – меньшинства – матриархат. Странный, но отлично работающий союз элит с люмпенами против обывателя, скрепленный поощряемым везде кочевничеством и натравливанием женщин на мужчин. Подробности...
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Республиканцы «сливают» Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
У действующих элит существует желание консолидации вокруг будущего и решения проблем постпандемийного мира. А с Трампом никакая консолидация, никакая повестка сотрудничества и восстановления невозможна. Подробности...

На Украине новый государственный переворот

Павел Волков, публицист
Когда мы говорим, что Украина управляется из американского посольства, это не фигура речи, а факт жизни. Именно американцы после Майдана курировали создание странных органов по борьбе с коррупцией с не до конца понятным подчинением. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 5 комментариев

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    8 ноября 2020, 13:23

    Текст: Игорь Кравченко

    «Не подготовились к осеннему всплеску заболевания. Все было пущено на самотек», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Верховного совета Хакасии Денис Кабанов. Так он прокомментировал обращение медиков к Владимиру Путину с жалобой на провальную работу правительства республики.

    «В больницах нет мест, лекарств не хватает. Людей доставляют, но им объявляют отказ и увозят домой. Постоянные бесполезные «катания» ни к чему не приводят, – рассказал газете ВЗГЛЯД водитель скорой помощи по имени Павел. – Такое впечатление, что наши медучреждения оказались не подготовлены ко второй волне коронавируса. Хотя стоило ее ожидать. Ведь давно уже шла речь о том, что когда откроются школы и детские сады, то заболеваемость вырастет с новой силой».

    Потеряв надежду на главу Хакасии Валентина Коновалова и региональный минздрав, сотрудник скорой помощи обратился напрямую к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, сообщил в воскресенье портал «Пульс Хакасии». «Минздрав, правительство – все кричат в один голос, что у нас все хорошо с медициной, лекарства у нас есть, – говорилось в обращении медработника. – Но в аптеках нет ни лекарств, ни антибиотиков. То, что есть – накрутка цены в пять-шесть раз. Пачка парацетамола на данный момент в аптеке стоит 78 рублей, хотя стоила 15 рублей... Мы стоим с больными в очередях по шесть, по 10 часов, некоторые просто тяжелые. За шесть часов кончается кислород в машине. Хорошо, если в стационаре дадут кислород, чтобы подключить к пациенту... У меня просто нет слов. Они все закончились давно».

    Как отмечает сайт «Хакас-инфо», региональные депутаты предлагали главе республики Валентину Коновалову обратиться за помощью в федеральный центр из-за тяжелой ситуации с COVID-19 в регионе. Но меры фактически приняты не были, констатирует издание. К слову, сам Коновалов находится на самоизоляции с 17 октября, а тем временем ситуация в республике усугубляется. Накануне в регионе был подтвержден 161 новый случай заболевания COVID-19, сообщил портал «Хакасия». При этом в профильных стационарах находится чуть более 500 человек. На рост заболеваемости республиканский минздрав отреагировал разве что увеличением собственных руководящих штатов, отметил «Хакас-инфо». В начале ноября у министра Виктора Шевченко (назначенного на должность в августе) появился новый, пятый по счету, заместитель.

    «После прохождения первой волны не была проведена подготовка ко второму, осеннему всплеску заболевания», – констатирует депутат Верховного совета Хакасии от «Единой России» Денис Кабанов. «Но, как показал опыт, волна накрыла и очень сильно накрыла республику», – подчеркнул собеседник.

    «Только сейчас начинают думать о развертывании дополнительных койко-мест, причем не в едином центре, а разрозненно, локально – по 30-50,  по 60 мест, – отметил депутат Кабанов. – Не хватает персонала, не хватает водителей скорой помощи. Свою роль в том числе играет и заболеваемость самого медперсонала. Во время первой волны я был волонтером на скорой помощи, но потом медработники отказались от сторонней помощи, из предосторожности – они сами начали болеть. Сейчас мы помогаем участковым врачам: если у них раньше было по 8-10 вызовов в день, то сейчас по 25-30».

    «Мы все время догоняем ситуацию. Наш регион все время в аутсайдерах, – констатирует Кабанов. – Хотя мы и на фракции говорили: давайте обратимся за помощью к федеральному центру. Это могут быть мобильные госпитали, может быть дополнительное финансирование». Собеседник добавил: хотелось бы предостеречь руководство регионального минздрава и руководство республики – не сводить счеты с врачами, которые критикуют сложившуюся ситуацию, а начать действовать, чтобы исправить нынешнее положение. «Пока же ситуация пущена на самотек», – подчеркнул Кабанов.

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    Обсуждение:  131 комментарий
    «В Хакасии сложилась критическая ситуация, в том числе потому что правительство республики во главе с Валентином Коноваловым никак не подготовилось к этой ситуации», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД хакасский политолог и блогер Михаил Верхотуров. По его словам, какие-то меры начали принимать лишь тогда, когда показатели стали критическими. «Тут же начали соображать, как и где найти дополнительные койки. Но они сразу были заполнены. Больные, доставленные по скорой помощи, которым надо делать КТ (компьютерную томографию), не могут попасть на прием, – рассказал эксперт. – Люди пять дней ожидают приезда скорой. В селе Шира прямо на дверях больницы появилось объявление примерно такого содержания: «Можете не обращаться, все равно ничем не поможем».

    По оценке Верхотурова, «те меры, которые республиканское правительство спешно принимает в попытке исправить положение, не помогают – надо было раньше думать». «В соцсетях идет шквал критики со стороны больных и их родственников в адрес Коновалова. Но он просто устранился, – подчеркнул политолог. – 7 ноября, когда заболеваемость стала выходить на пик и врачи скорой помощи заявили о своих жалобах, глава республики поздравлял с годовщиной Октябрьской революции, с великим коммунистическим праздником. Как будто ничего не происходит».

    Верхотуров полагает, что в ближайшие дни Коновалов может уволить главу минздрава республики, «которого сам же и назначил». «Но в этой ситуации однозначно виноват сам руководитель республики», – подчеркнул собеседник.

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