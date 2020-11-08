Руководство Хакасии обвинили в бездействии во время пандемии

«Не подготовились к осеннему всплеску заболевания. Все было пущено на самотек», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Верховного совета Хакасии Денис Кабанов. Так он прокомментировал обращение медиков к Владимиру Путину с жалобой на провальную работу правительства республики.

«В больницах нет мест, лекарств не хватает. Людей доставляют, но им объявляют отказ и увозят домой. Постоянные бесполезные «катания» ни к чему не приводят, – рассказал газете ВЗГЛЯД водитель скорой помощи по имени Павел. – Такое впечатление, что наши медучреждения оказались не подготовлены ко второй волне коронавируса. Хотя стоило ее ожидать. Ведь давно уже шла речь о том, что когда откроются школы и детские сады, то заболеваемость вырастет с новой силой».

Потеряв надежду на главу Хакасии Валентина Коновалова и региональный минздрав, сотрудник скорой помощи обратился напрямую к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, сообщил в воскресенье портал «Пульс Хакасии». «Минздрав, правительство – все кричат в один голос, что у нас все хорошо с медициной, лекарства у нас есть, – говорилось в обращении медработника. – Но в аптеках нет ни лекарств, ни антибиотиков. То, что есть – накрутка цены в пять-шесть раз. Пачка парацетамола на данный момент в аптеке стоит 78 рублей, хотя стоила 15 рублей... Мы стоим с больными в очередях по шесть, по 10 часов, некоторые просто тяжелые. За шесть часов кончается кислород в машине. Хорошо, если в стационаре дадут кислород, чтобы подключить к пациенту... У меня просто нет слов. Они все закончились давно».

Как отмечает сайт «Хакас-инфо», региональные депутаты предлагали главе республики Валентину Коновалову обратиться за помощью в федеральный центр из-за тяжелой ситуации с COVID-19 в регионе. Но меры фактически приняты не были, констатирует издание. К слову, сам Коновалов находится на самоизоляции с 17 октября, а тем временем ситуация в республике усугубляется. Накануне в регионе был подтвержден 161 новый случай заболевания COVID-19, сообщил портал «Хакасия». При этом в профильных стационарах находится чуть более 500 человек. На рост заболеваемости республиканский минздрав отреагировал разве что увеличением собственных руководящих штатов, отметил «Хакас-инфо». В начале ноября у министра Виктора Шевченко (назначенного на должность в августе) появился новый, пятый по счету, заместитель.

«После прохождения первой волны не была проведена подготовка ко второму, осеннему всплеску заболевания», – констатирует депутат Верховного совета Хакасии от «Единой России» Денис Кабанов. «Но, как показал опыт, волна накрыла и очень сильно накрыла республику», – подчеркнул собеседник.

«Только сейчас начинают думать о развертывании дополнительных койко-мест, причем не в едином центре, а разрозненно, локально – по 30-50, по 60 мест, – отметил депутат Кабанов. – Не хватает персонала, не хватает водителей скорой помощи. Свою роль в том числе играет и заболеваемость самого медперсонала. Во время первой волны я был волонтером на скорой помощи, но потом медработники отказались от сторонней помощи, из предосторожности – они сами начали болеть. Сейчас мы помогаем участковым врачам: если у них раньше было по 8-10 вызовов в день, то сейчас по 25-30».

«Мы все время догоняем ситуацию. Наш регион все время в аутсайдерах, – констатирует Кабанов. – Хотя мы и на фракции говорили: давайте обратимся за помощью к федеральному центру. Это могут быть мобильные госпитали, может быть дополнительное финансирование». Собеседник добавил: хотелось бы предостеречь руководство регионального минздрава и руководство республики – не сводить счеты с врачами, которые критикуют сложившуюся ситуацию, а начать действовать, чтобы исправить нынешнее положение. «Пока же ситуация пущена на самотек», – подчеркнул Кабанов.

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«В Хакасии сложилась критическая ситуация, в том числе потому что правительство республики во главе с Валентином Коноваловым никак не подготовилось к этой ситуации», – подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД хакасский политолог и блогер Михаил Верхотуров. По его словам, какие-то меры начали принимать лишь тогда, когда показатели стали критическими. «Тут же начали соображать, как и где найти дополнительные койки. Но они сразу были заполнены. Больные, доставленные по скорой помощи, которым надо делать КТ (компьютерную томографию), не могут попасть на прием, – рассказал эксперт. – Люди пять дней ожидают приезда скорой. В селе Шира прямо на дверях больницы появилось объявление примерно такого содержания: «Можете не обращаться, все равно ничем не поможем».

По оценке Верхотурова, «те меры, которые республиканское правительство спешно принимает в попытке исправить положение, не помогают – надо было раньше думать». «В соцсетях идет шквал критики со стороны больных и их родственников в адрес Коновалова. Но он просто устранился, – подчеркнул политолог. – 7 ноября, когда заболеваемость стала выходить на пик и врачи скорой помощи заявили о своих жалобах, глава республики поздравлял с годовщиной Октябрьской революции, с великим коммунистическим праздником. Как будто ничего не происходит».

Верхотуров полагает, что в ближайшие дни Коновалов может уволить главу минздрава республики, «которого сам же и назначил». «Но в этой ситуации однозначно виноват сам руководитель республики», – подчеркнул собеседник.

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