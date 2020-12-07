В Германии объяснили нежелание давать новому санкционному списку имя Навального

«Европейцы выполнили свое обещание, но дальше лезть на рожон они не хотят», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал утверждение советом Евросоюза на уровне глав МИД глобального режима санкций за нарушения прав человека, который не копирует «акт Магнитского» США.

«В начале дела блогера Алексея Навального высокопоставленные политики Европы заявляли, что будут введены санкции, аналогичные тем, что приняты на основе списка Магнитского. Теперь европейцы сделали то, что обещали, но дальше все спускают на тормозах. Отсутствие имени у списка – показатель того, что в Европе не хотят лезть на рожон», – сказал политолог Александр Рар.

Ранее европейский дипломатический источник сообщил, что Совет Евросоюза на уровне глав МИД утвердил глобальный режим санкций за нарушения прав человека, который не копирует «акт Магнитского» США. Он вступил в силу в четверг.

Дипломат уточнил, что режим предусматривает создание глобального черного списка лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к финансовой системе Евросоюза. Все их активы (в случае обнаружения) в европейских банках подлежат заморозке, резиденты ЕС не имеют права предоставлять этим лицам любые финансовые услуги. Санкционный режим утвержден министрами без обсуждения, поскольку уже был согласован 2 декабря на уровне послов всех 27 государств Европейского союза. При этом страны сообщества отказались давать этому санкционному режиму «имя Магнитского либо любого иного человека».

По мнению Рара, дело Навального уходит в прошлое и перестает быть раздражителем немецко-российских отношений. В Берлине и, видимо, в брюссельском руководстве ЕС пытаются замять дело, чтобы не было нарастающего скандала, полагает собеседник.

Одна из причин этого, считает политолог, в том, что на Западе поняли: у них нет доказательств факта отравления Навального. Кроме того, Россия во многом права, требуя этих самых доказательств. «Или же в Европе понимают, что в этом вопросе есть провокация. Тогда дело лучше замять, чем расследовать. Возможно, немецкая сторона считает, что ради казуса Навального не нужно до такой степени портить отношения с Москвой», – предполагает Рар.

«Когда американцы создавали список Магнитского, у них тоже не было доказательств, но они его все равно сделали. Но европейцы, в отличие от США, обращают внимание на правовые нормы. Они понимают, что подобный список ударил бы по имиджу ЕС и поставил бы под вопрос дальнейшие инвестиции в Европу», – отметил германский эксперт.

И хотя «дело Навального», вероятно, больше не будут использовать, репрессивное применение механизма санкций для политического давления будет применяться, считает собеседник.

«Дело в том, что после вступления Джо Байдена в должность президента США готовится обновление европейско-американской повестки дня. Тогда тема прав человека станет для Запада глобальной, она будет гораздо больше, чем раньше. При малейшем нарушении прав человека будут вводиться подобные списки. Для этого и создается такой механизм», – закючил Рар.