Эксперт раскритиковал доклад SIPRI о состоянии российского ВПК

«В докладе нет данных о главной российской военной компании, а значит, судить по нему о трендах в российском ВПК невозможно», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Так он прокомментировал доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), согласно которому доля российских компаний, работающих в сфере продажи вооружения и военных услуг, снизилась в два раза в 2019 году.

«Результаты доклада достаточно бессмысленны. Из российских военных компаний в рейтинге представлены только «Алмаз-Антей» и Объединенная судостроительная корпорация. При этом в настоящий момент больше половины ВПК России приходится на компанию «Ростех», которая в докладе даже не упоминается», – объяснил эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

По мнению Кашина, отсутствие Ростеха в докладе связано с тем, что для исследователей SIPRI «оказалось слишком сложно разработать методологию подсчета доли выручки от продажи военных товаров и услуг для этой корпорации». «SIPRI проделал большую работу, но если в исследовании нет данных относительно главной российской военной компании, то судить о трендах в российском ВПК по нему невозможно», – уверен эксперт.

Кашин также объяснил увеличение доли китайских компаний на мировом рынке военных товаров и услуг. «Китай находится в процессе быстрого наращивания военной мощи: ежегодно его военный бюджет стремительно растет, увеличиваются военные закупки. То, что китайские компании поднялись в рейтинге, это естественно», – заключил собеседник.

Ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад о продажах вооружения и военных услуг в 2019 году, в котором проанализировал долю 25 крупнейших компаний мира на военном рынке.

В рейтинг вошли российские «Алмаз-Антей» и Объединенная судостроительная корпорация, чья доля снизилась с 8,6% до 3,9%, а доходы сократились совокупно на 634 млн долларов.

В целом объем продаж в 2019 году достиг 361 млрд долларов, что на 8,5% больше, чем в 2018 году. Пять крупнейших военно-промышленных компаний мира находятся в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.

На долю 12 американских компаний приходится 61% всех продаж 25 крупнейших производителей, Китай занимает второе место с 16%, еще 18% приходится на долю шести западноевропейских компаний. Наибольший процентный рост годового объема продаж оружия – 105% – наблюдался у французского производителя Dassault Aviation Group.

Вместе с тем впервые ближневосточная организация вошла в топ-25 рейтинга: компания EDGE, базирующаяся в ОАЭ, была создана в 2019 году после слияния более 25 небольших компаний. EDGE заняла 22-е место, и на ее долю приходилось 1,3% от общего объема продаж оружия.

При этом ранее в SIPRI сообщали, что в 2019 году Россия вышла на четвертую позицию среди государств, тратящих больше всех на военные нужды – ее военные расходы выросли на 4,5% (до 65,1 млрд долларов, или 3,9% ВВП). В 2018 году Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку стран-лидеров с наибольшими военными расходами.