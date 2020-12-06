Умер победитель первого чемпионата Европы по футболу Виктор Понедельник

Нападающий сборной СССР, чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни, сообщила его дочь Анастасия.

«Папочка, покойся с миром», – написала она в Facebook. В 1960 году прошел первый чемпионат Европы по футболу. В финале команда СССР одержала победу над сборной Югославии со счетом 2:1. Понедельник забил победный гол в дополнительное время. Он вошел в список лучших бомбардиров турнира. Понедельник был последним из остававшихся в живых обладателей Кубка Европы 1960 года. Кроме того, в составе советской сборной он стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года, передает ТАСС.

Виктор Понедельник родился в 1937 году в Ростове-на-Дону. Окончил Ростовский педагогический институт, аспирантуру на кафедре философии. Играть в футбол начал в Тбилиси, куда был эвакуирован с матерью во время Великой Отечественной войны. Играл за «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) и СКА (Ростов-на-Дону). В 1966 году завершил карьеру игрока, после чего работал главным тренером «Ростсельмаша», передает РИА «Новости».

Был спортивным обозревателем, написал четыре книги: «Любовь моя, футбол», «Штрафная площадка», «Мяч – в ворота», «Исповедь центрального нападающего». Возглавлял Федерацию футбола РСФСР, избирался президентом Союза футбольных лиг СССР, был первым вице-президентом Союза Ветеранов Футбола.