В ООН объяснили предсказание «катастрофического» 2021 года

Директор информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве Владимир Кузнецов прокомментировал прогноз главы ВПП Дэвида Бизли о том, что в 2021 году миру грозит один из самых тяжелых за последние 75 лет гуманитарный кризис.

Как отметил Кузнецов, к заявлению директора ВПП надо отнестись «со всем вниманием», поскольку ситуация с продовольственной безопасностью и голодом в мире достаточно серьезная. По его словам, пандемия свела на нет успехи последних десятилетий по сокращению относительного и абсолютного числа голодающих.

«Эти усилия могут быть подорваны, если не будут предприняты необходимые действия с точки зрения финансового обеспечения», – сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Кузнецов подчеркнул, что призыв Бизли адресован в том числе и России, поскольку она остается важным партнером ООН в гуманитарной деятельности, а также в усилиях по обеспечению продовольственной безопасности и борьбы с голодом.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что В 2021 году миру грозит один из самых тяжелых за последние 75 лет гуманитарный кризис. 2021 год, по его прогнозу, должен стать годом самого серьезного кризиса с момента основания ООН. В случае если удастся собрать необходимые средства, то предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию получится.