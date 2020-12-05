Боярский резко раскритиковал Д’Артаньяна

Актер Михаил Боярский, сыгравший роль Д’Артаньяна в фильмах о приключениях мушкетеров, назвал персонажа настоящим убийцей.

Боярский заявил в интервью YouTube-каналу «Зангалис & К», что «Д'Артаньян – убийца самый настоящий».

«В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили – и ничего», – добавил он.

По мнению артиста, его герой является скорее отрицательным персонажем.

Боярский отметил, что негативно относится к попыткам переснять картину, а свое участие в съемках ремейков «мушкетеров» объяснил необходимостью зарабатывать деньги и кормить семью: «В одну реку дважды войти очень сложно. Последующее всегда хуже предыдущего, на мой взгляд».

Ранее «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» сочли угрозой безопасности Украины.