Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по искам экс-акционеров ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов не стал рассматривать ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам бывших акционеров ЮКОСа.

«Верховный суд сегодня отклонил ходатайство РФ о приостановлении исполнения судебных решений арбитража по ЮКОСу», – сообщается в заявлении суда, передает РИА «Новости».

Напомним, в июне верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 млрд долларов. При этом изначально суд постановил взыскать с России 50 млрд долларов, затем это решение отменил окружной суд Гааги, но в минувшем феврале апелляционный суд Гааги снова встал на сторону акционеров. Москва обжаловала это решение.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.