Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по ЮКОСу

Верховный суд Нидерландов посчитал приемлемой кассационную жалобу России на решение апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа 57 млрд долларов, сообщил российский Минюст.

«Верховный суд Нидерландов, опираясь на мнение прокуратуры Нидерландов, принял к рассмотрению кассационную жалобу РФ, в которой содержится требование отмены решения Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года», – говорится в сообщении на сайте Минюста.

Теперь Верховному суду Нидерландов нужно оценить российские аргументы о юридических ошибках, которые, по мнению России, допустила апелляционная инстанция при толковании международного права.

По версии Минюста, апелляционный суд не принял во внимание факты нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. Бывшие акционеры ЮКОСа, по мнению российской стороны, завладели активами при помощи «доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа» чиновников.

В феврале Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Минюст России позже обжаловал решение в Верховном суде Нидерландов.