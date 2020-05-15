Россия обжаловала решение Гааги по выплате экс-акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов

Россия направила жалобу на решение суда Гааги о взыскании 57 млрд долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК «ЮКОС», обязывающего Россию выплатить 57 млрд долларов США в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В феврале Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Минюст России заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.