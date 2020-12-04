В России заявили о ядерной угрозе со стороны США

«Отказ Вашингтона от продления СНВ-3 и несоблюдение других договоров свидетельствует о неспособности США выполнять функции по обеспечению мира на глобальном уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя нежелание американского руководства продлить срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«СНВ-3 – это единственное, что еще удерживает США от размещения ядерных ракет. Если договор прекратит свое существование, Соединенные Штаты совершенно спокойно установят ядерные ракеты в Европе против России и в Азиатско-Тихоокеанском регионе против Китая», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Еще один пример неспособности США к обеспечению глобального мира – решение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Этот договор был объективным фактором, который позволял России и США удостовериться, что ни одна из сторон не готовится к войне против другой стороны. Он сдерживал русофобию, исключал несправедливые санкции и обвинения в адрес России. Теперь этого договора нет», – отметил он.

Собеседник предположил, что следующим шагом США станет выход из Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. «Америка пытается обвинить Россию в секретных испытаниях ядерного оружия. При этом уже было зафиксировано, что этим занимаются именно американцы», – заключил Леонков.

Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил готовность приехать в Госдепартамент США или Белый дом для продолжения переговоров о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Мы все еще ведем диалог [с американской стороной по данному вопросу]. Мы надеемся, что продолжим это в возможном будущем», – приводит ТАСС слова главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Ранее президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». Однако США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России, отказавшись продлевать СНВ-3 без дополнительных условий. В ответ в МИД России констатировали неготовность США к продлению СНВ-3.

22 ноября США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. Намерение Вашингтона выйти из Договора было объявлено 21 мая президентом США Дональд Трамп. Договор по открытому небу позволял участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

В МИД России заявили, что Россия будет добиваться твердых гарантий выполнения государствами, оставшимися в Договоре по открытому небу (ДОН), их обязательств.

В начале октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что неготовность некоторых стран четко подтвердить свои обязательства по Договору по открытому небу вызывает сомнения в их истинных намерениях, поэтому Москва не исключает ответных шагов.

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