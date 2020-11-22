Москва отреагировала на выход США из Договора по открытому небу

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22 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:54  |  vz.ru
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Германия лишит Украину транзита российского газа

Президентство Байдена может сыграть на руку российскому газопроводу в Европу Jens Büttner/DPA/Picture alliance/ТАСС
Германия готовится схлестнуться с США в решающей схватке в борьбе за «Северный поток – 2». С одной стороны, немецкий бизнес отказывается строить СПГ-терминал под американский сжиженный газ. Но, с другой стороны, Бундестаг отклонил инициативу поддержать «Северный поток – 2». Итог битвы станет известен в декабре. Каким он будет? Подробности...
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Смертную казнь для нацистов в Нюрнберге требовал только СССР

Все решения Нюрнбергского трибунала – это результат трудного компромисса STR New/Reuters
«Когда готовился Нюрнбергский процесс, СССР настоял на его полной объективности с предоставлением доказательств вины нацистов. Это было сделано для того, чтобы процесс не стал судом «победителей над побежденными», как предлагали Великобритания и США», – сказал газете ВЗГЛЯД участник форума «Уроки Нюрнберга», дипломат Сергей Руденко, сын Романа Руденко, обвинителя от СССР на главном процессе XX века. Подробности...
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Как Россия поглощала своих соседей без единого выстрела

Завоевательные войны – не единственный инструмент расширения крупной империи Григорий Угрюмов
"Иван IV под Казанью"
Один из мифов, насаждаемых Западом о России – о том, что наша страна во все века являлась «государством-агрессором». Действительно, Россия (как и любое большое государство) вела многочисленные войны за расширение своих границ. Однако нередко складывалось и совсем иначе: соседи России включались в ее состав абсолютно мирными средствами. Каким образом? Подробности...
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Внешнюю политику Америки поручат жесткому критику Москвы

Энтони Блинкен настолько тесно работал с Байденом, что может взять на себя часть президентских функций Kevin Lamarque/Reuters
Джо Байден начал распределять ключевые посты. Согласно утечкам, на должность главы Госдепа назначат давнего соратника будущего президента Энтони Блинкена. Он еще в 80-е годы выступал против советских газопроводов на Запад, а в последнее время был одним из авторов концепции санкционной политики США в отношении России. Что ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства Америки? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Государственная система Лукашенко оказалась мощнее украинской

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Самое время дать оценку выстроенной Александром Лукашенко экономической и социальной модели. Обратимся к цифрам. Разочарование тут одновременно ждет и сторонников концепции Белоруссии как «социалистического рая», и адептов веры в отсталость белорусского патернализма. Подробности...
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Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. Подробности...
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Реальная политика требует жертв

Алексей Алешковский, сценарист
Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...
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Санду провоцирует Россию

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм.
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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    Москва отреагировала на выход США из Договора по открытому небу

       22 ноября 2020, 11:52
    Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Россия будет добиваться твердых гарантий выполнения государствами, оставшимися в Договоре по открытому небу (ДОН), их обязательств, заявили в МИД России, комментируя выход США из соглашения.

    «В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Принципиальное отношение российской стороны к этому решению Вашингтона было выражено еще полгода назад. (...) Сегодня хотели бы в дополнение к нему осветить некоторые важные моменты», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    В воскресенье истекает шесть месяцев с тех пор, как Вашингтон направил депозитариям (Канада и Венгрия) и остальным странам – участницам ДОН уведомление о выходе из него. Основной причиной такого шага было названо якобы невыполнение договора со стороны России, передает ТАСС. Следовательно, США больше не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью и не смогут иметь доступ к полученным во время полетов данным.

    В МИД России напомнили, что именно США в 1950-е годы выдвинули идею взаимных облетов территорий государств с целью их аэрофотосъемки, а в конце 1980-х вернулись к ней и инициировали заключение ДОН. «Это всегда подавалось американской стороной как свидетельство ее приверженности политике открытости. Очевидно, однако, что США при этом хотели прежде всего детально «просветить» недоступную для них территорию СССР. Более десяти лет назад американские коллеги также были инициаторами перевода выполнения ДОН на цифровую основу, видимо, рассчитывая реализовать свое научно-техническое преимущество», – отметили в ведомстве.

    Однако, как подчеркнули в министерстве, отношение Вашингтона к договору стало меняться в худшую сторону, «когда обыденностью стали российские полеты над территорией США и особенно – когда наша страна первой создала цифровую аппаратуру наблюдения и установила ее на свои самолеты открытого неба». «Такого ущемления своей «исключительности» американская сторона потерпеть не могла и начала создавать барьеры на пути выполнения Договора», – добавили в МИДе.

    «США высокомерно игнорировали наши предложения по урегулированию этих проблем, одновременно настаивая на немедленном удовлетворении своих претензий, ответы на которые мы давали неоднократно. Поняв, что для достижения договоренности от Вашингтона потребуются встречные шаги, направленные на снятие российских озабоченностей, они прервали консультации и стали обвинять нашу страну в «нарушениях» Договора. Эти надуманные обвинения использовались ими в качестве предлога сначала для принятия «контрмер», а затем и для выхода из Договора», – подчеркнули в МИД России.

    Ведомство пояснило, что в последние месяцы американская администрация «лицемерно заявляла», что в случае изменения российской позиции может пересмотреть свое решение. «На самом деле никто у них и не думал ничего пересматривать. Это была игра на публику, рассчитанная на введение в заблуждение правительств и общественности европейских стран, призывавших Вашингтон одуматься. Как и применительно к другим договорам в области контроля над вооружениями, американская сторона целенаправленно пошла на подрыв ДОН», – говорится в сообщении.

    Министерство иностранных дел отмечает, что США, выйдя из ДОН, «рассчитывает, что их союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а с другой – делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъемки российской территории».

    «Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН», – подчеркивается в комментарии.

    «Если наши коллеги действительно хотят, чтобы Договор продолжал действовать, и Россия оставалась государством-участником ДОН, то им надлежит, не откладывая, всерьез задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей», – добавили в ведомстве, напомнив, что Вашингтон «свой ход сделал». При этом от этого хода не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников.

    «Мы ранее неоднократно подчеркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения», – заключили в МИДе.

    Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

    В начале октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что неготовность некоторых стран четко подтвердить свои обязательства по Договору по открытому небу вызывает сомнения в их истинных намерениях, поэтому Москва не исключает ответных шагов.


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