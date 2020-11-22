Москва отреагировала на выход США из Договора по открытому небу

Россия будет добиваться твердых гарантий выполнения государствами, оставшимися в Договоре по открытому небу (ДОН), их обязательств, заявили в МИД России, комментируя выход США из соглашения.

«В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Принципиальное отношение российской стороны к этому решению Вашингтона было выражено еще полгода назад. (...) Сегодня хотели бы в дополнение к нему осветить некоторые важные моменты», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В воскресенье истекает шесть месяцев с тех пор, как Вашингтон направил депозитариям (Канада и Венгрия) и остальным странам – участницам ДОН уведомление о выходе из него. Основной причиной такого шага было названо якобы невыполнение договора со стороны России, передает ТАСС. Следовательно, США больше не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью и не смогут иметь доступ к полученным во время полетов данным.

В МИД России напомнили, что именно США в 1950-е годы выдвинули идею взаимных облетов территорий государств с целью их аэрофотосъемки, а в конце 1980-х вернулись к ней и инициировали заключение ДОН. «Это всегда подавалось американской стороной как свидетельство ее приверженности политике открытости. Очевидно, однако, что США при этом хотели прежде всего детально «просветить» недоступную для них территорию СССР. Более десяти лет назад американские коллеги также были инициаторами перевода выполнения ДОН на цифровую основу, видимо, рассчитывая реализовать свое научно-техническое преимущество», – отметили в ведомстве.

Однако, как подчеркнули в министерстве, отношение Вашингтона к договору стало меняться в худшую сторону, «когда обыденностью стали российские полеты над территорией США и особенно – когда наша страна первой создала цифровую аппаратуру наблюдения и установила ее на свои самолеты открытого неба». «Такого ущемления своей «исключительности» американская сторона потерпеть не могла и начала создавать барьеры на пути выполнения Договора», – добавили в МИДе.

«США высокомерно игнорировали наши предложения по урегулированию этих проблем, одновременно настаивая на немедленном удовлетворении своих претензий, ответы на которые мы давали неоднократно. Поняв, что для достижения договоренности от Вашингтона потребуются встречные шаги, направленные на снятие российских озабоченностей, они прервали консультации и стали обвинять нашу страну в «нарушениях» Договора. Эти надуманные обвинения использовались ими в качестве предлога сначала для принятия «контрмер», а затем и для выхода из Договора», – подчеркнули в МИД России.

Ведомство пояснило, что в последние месяцы американская администрация «лицемерно заявляла», что в случае изменения российской позиции может пересмотреть свое решение. «На самом деле никто у них и не думал ничего пересматривать. Это была игра на публику, рассчитанная на введение в заблуждение правительств и общественности европейских стран, призывавших Вашингтон одуматься. Как и применительно к другим договорам в области контроля над вооружениями, американская сторона целенаправленно пошла на подрыв ДОН», – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел отмечает, что США, выйдя из ДОН, «рассчитывает, что их союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а с другой – делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъемки российской территории».

«Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН», – подчеркивается в комментарии.

«Если наши коллеги действительно хотят, чтобы Договор продолжал действовать, и Россия оставалась государством-участником ДОН, то им надлежит, не откладывая, всерьез задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей», – добавили в ведомстве, напомнив, что Вашингтон «свой ход сделал». При этом от этого хода не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников.

«Мы ранее неоднократно подчеркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения», – заключили в МИДе.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

В начале октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что неготовность некоторых стран четко подтвердить свои обязательства по Договору по открытому небу вызывает сомнения в их истинных намерениях, поэтому Москва не исключает ответных шагов.