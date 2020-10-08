Москва раскритиковала позицию ряда стран по ДОН

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8 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:18  |  vz.ru
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За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

Польша пошла ва-банк против российского газопровода Stefan Sauer/DPA/picture-alliance/ТАСС
Польша выставила Газпрому штраф за «Северный поток – 2» в размере, который не сильно отличается от стоимости самого газопровода. Местное антимонопольное ведомство обиделось, что ни Газпром, ни его пять европейских партнеров, не спросили у Варшавы разрешения на финансирование проекта. Насколько обоснованы претензии Польши и как это скажется на достройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

kremlin.ru
«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году, но не сможет обойтись без новых лиц. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах. Чего можно ждать от политиков, стремящихся занять места в новой Госдуме? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Бои в Карабахе показывают образец войны будущего

Азербайджанские беспилотники играют одну из важнейших ролей в ходе наступления на Карабах mod.gov.az/ru
Идущие сегодня в Нагорном Карабахе военные действия существенно отличаются от столкновений, которые случались здесь ранее. Речь идет о массовом применении ударных беспилотников. Азербайджан с помощью БПЛА испытывает против Нагорного Карабаха модель боевых действий, которая в перспективе способна полностью поменять картину сухопутного боя во всех войнах будущего. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На Камчатку обычно интернет-аудитории наплевать, а тут такое волнение. Присмотрелся к тому, что пишут блогеры, СМИ и псевдо-СМИ. Это какой-то праздник непрофессионализма, но уж больно эмоционального непрофессионализма. Подробности...

Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Это не война за «территориальную целостность», это война на уничтожение. Уничтожение людей, уничтожение истории и уничтожение культуры. Подробности...

Всемирный банк критикует Россию за щедрость

Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по защите прав
Льготы с субсидиями, говорят эксперты Всемирного банка, нужно давать не всем малым предприятиям, а лишь тем, кто после коронавируса «потащит» экономику вперед. По форме верно, по сути издевательство. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев

Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

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    Москва раскритиковала позицию ряда стран по ДОН

    8 октября 2020, 20:59

    Текст: Александра Юдина

    Неготовность некоторых стран четко подтвердить свои обязательства по Договору по открытому небу вызывает сомнения в их истинных намерениях, поэтому Москва не исключает ответных шагов, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Неготовность четко подтвердить свои договорные обязательства наводит на серьезные размышления относительно их истинных намерений. Разговор на эту тему не закончен. Продолжим анализ ситуации под углом наших возможных ответных шагов», – приводятся его слова на сайте ведомства.

    Он также добавил, что Россия будет определять свою линию по ДОН с учетом заявлений и действий других его участников.

    «Несмотря на объективные и субъективные вызовы режиму открытого неба, полагаем, что Договор сохраняет потенциал для того, чтобы «оставаться в строю» юридически обязывающих профильных международных соглашений, вносит вклад в дело укрепления безопасности и взаимного доверия. В то же время свою дальнейшую линию в отношении ДОН будем определять с учетом заявлений и действий других его участников, в том числе по итогам нынешней обзорной Конференции», – подчеркнул замглавы МИД.

    Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

    Решение Вашингтона в Москве назвали «прискорбным», указав при этом на наличие претензий к Соединенным Штатам в рамках договора, а также предупредив, что в случае возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) у Вашингтона возникнут сложности.

    Россия, в свою очередь, объявила о намерении «полностью следовать всем правам и обязательствам» в рамках договора, пока соглашение остается в силе. В Москве также предупредили о наличии плана «Б» на случай окончательного выхода США из ДОН.

    Кроме того, Москва пообещала ответить на попытки ограничить ее права как участника ДОН.


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