Антонов допустил возможность оперативного продления СНВ-3

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил готовность приехать в Госдепартамент США или Белый дом для продолжения переговоров о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«У нас есть время [на продление СНВ-3]. У нас это может получиться довольно быстро. Если кто-нибудь мне сейчас позвонит из Госдепартамента [США] или Белого дома, я готов приехать, я готов продолжить такие переговоры», – приводит ТАСС слова главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Антонов подчеркнул, что «в Москве работает замечательная команда», которая занимается вопросами контроля над вооружениями.

Посол России в Соединенных Штатах добавил, что Россия все еще ведет диалог о возможном продлении СНВ-3 с уходящей вашингтонской администрацией. «Да, мы находимся в тесном контакте со [спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями] Маршаллом Биллингсли, который является ключевым переговорщиком с американской стороны», – сказал Антонов на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса. По словам российского дипломата, стороны обмениваются предложениями по вопросу продления ДСНВ. «Мы все еще ведем диалог [с американской стороной по данному вопросу]. Мы надеемся, что продолжим это в возможном будущем», – заключил глава российской дипмиссии.

Напомним, 26 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве сомневаются в том, что с администрацией действующего президента США Дональда Трампа можно всерьез договариваться о чем-то по контролю над вооружениями.

Ранее президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». МИД России предложил США продлить ДСНВ на один год.

Однако США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России, отказавшись продлевать СНВ-3 без дополнительных условий. В ответ в МИД России констатировали неготовность США к продлению СНВ-3.