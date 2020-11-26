Лавров оценил шансы на соглашение с Трампом по контролю над вооружениями

В Москве сомневаются в том, что с администрацией действующего президента США Дональда Трампа можно всерьез договариваться о чем-то по контролю над вооружениями, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Минске, что в данный момент с администрацией Трампа он не видит, «как можно всерьез договариваться о чем бы то ни было касательно дальнейшего процесса контроля над вооружениями», передает РИА «Новости».

«Мы не знаем, какая следующая администрация придет в Белый дом, какие у нее будут установки, там еще пока официально результаты (выборов) не объявляют. Но уже есть понимание и начался процесс как бы передачи дел. Посмотрим, какие в итоге оценки сформируются в головах у тех, кто будет после 21 января формировать политику США на направлении стратегической стабильности», – подчеркнул министр.

Ранее МИД России призвал «убрать грязь» в отношениях Москвы и Вашингтона.

До этого президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». МИД предложил США продлить ДСНВ на один год.

Однако США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России, отказавшись продлевать СНВ-3 без дополнительных условий. Тогда в МИД России констатировали неготовность США к продлению СНВ-3.