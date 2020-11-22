В Москве не исключили возможности участия США в ДОН при новой администрации

Взгляд
22 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Германия лишит Украину транзита российского газа

Президентство Байдена может сыграть на руку российскому газопроводу в Европу Jens Büttner/DPA/Picture alliance/ТАСС
Германия готовится схлестнуться с США в решающей схватке в борьбе за «Северный поток – 2». С одной стороны, немецкий бизнес отказывается строить СПГ-терминал под американский сжиженный газ. Но, с другой стороны, Бундестаг отклонил инициативу поддержать «Северный поток – 2». Итог битвы станет известен в декабре. Каким он будет? Подробности...
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Смертную казнь для нацистов в Нюрнберге требовал только СССР

Все решения Нюрнбергского трибунала – это результат трудного компромисса STR New/Reuters
«Когда готовился Нюрнбергский процесс, СССР настоял на его полной объективности с предоставлением доказательств вины нацистов. Это было сделано для того, чтобы процесс не стал судом «победителей над побежденными», как предлагали Великобритания и США», – сказал газете ВЗГЛЯД участник форума «Уроки Нюрнберга», дипломат Сергей Руденко, сын Романа Руденко, обвинителя от СССР на главном процессе XX века. Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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Внешнюю политику Америки поручат жесткому критику Москвы

Энтони Блинкен настолько тесно работал с Байденом, что может взять на себя часть президентских функций Kevin Lamarque/Reuters
Джо Байден начал распределять ключевые посты. Согласно утечкам, на должность главы Госдепа назначат давнего соратника будущего президента Энтони Блинкена. Он еще в 80-е годы выступал против советских газопроводов на Запад, а в последнее время был одним из авторов концепции санкционной политики США в отношении России. Что ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства Америки? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Благо – это оставаться русским человеком

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Надеждой на выздоровление нашего общества являются 35% тех, что исходят из норм этики и морали, 19% – движимые нормами культуры, 19% – традициями, а также те самые 12%, которые исходят из религиозных предпосылок. Это и есть народ. Подробности...

Государственная система Лукашенко оказалась мощнее украинской

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Самое время дать оценку выстроенной Александром Лукашенко экономической и социальной модели. Обратимся к цифрам. Разочарование тут одновременно ждет и сторонников концепции Белоруссии как «социалистического рая», и адептов веры в отсталость белорусского патернализма. Подробности...
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Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. Подробности...
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Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм.
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Должны ли учащиеся в обязательном порядке прочесть &laquo;Войну и мир&raquo; в рамках школьной программы?
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  • Нет, книгу можно убрать из школьной программы
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  • Перестал верить после последних игр

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Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
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    В Москве не исключили возможности участия США в ДОН при новой администрации

    22 ноября 2020, 13:42

    Текст: Елизавета Булкина

    Не исключено, что при новой администрации США Вашингтон возобновит участие в Договоре по открытому небу (ДОН), заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    «Изначально американские партнеры заняли лукавую позицию, искусственно увязав выход из ДОН с «возвращением России к добросовестному выполнению Договора», – мол, в Вашингтоне еще могут «передумать». Мы всегда говорили: если в США считают нужным выйти – это их право. Возвращаться или нет – также выбор новой администрации США. Мы такую возможность в принципе не исключаем – американским партнерам, как говорится, и карты в руки. Если же в Вашингтоне все-таки «передумают» и примут решение повторно присоединиться к ДОН, то все процедуры будут осуществляться на общих основаниях в соответствии с положениями Договора, с согласия и на условиях всех Государств-участников. Одним из таких условий, очевидно, будет безоговорочное принятие и признание решений, принятых в [Консультативной комиссии по открытому небу] ККОН без участия США», – приводятся его слова на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Гаврилов также отметил, что предстоит определить статус США. «Мы исходим из того, что они не смогут претендовать на статус наблюдателя со всеми его привилегиями», – подчеркнул дипломат.

    Напомним, в ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

    В МИД России заявили, что россия будет добиваться твердых гарантий выполнения государствами, оставшимися в Договоре по открытому небу (ДОН), их обязательств.

    В начале октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что неготовность некоторых стран четко подтвердить свои обязательства по Договору по открытому  небу вызывает сомнения в их истинных намерениях, поэтому Москва не исключает ответных шагов.


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