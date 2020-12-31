Зеленского обвинили в надругательстве над украинцами

Проблема граждан Украины, проголосовавших на президентских выборах в 2019 году за Владимира Зеленского, не только в том, что нынешний украинский президент обманул их, но и в том, что он «надругался» над ними, заявил депутат Рады от оппозиционной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

Рабинович напомнил, как в октябре 2019 года Зеленский в разговоре с одним из представителей националистов, выступающих против разведения сил и средств в Донбассе заявил, что он «не лох», а «президент этой страны».

«Давайте честно признаемся себе. Владимир Александрович Зеленский сказал, что он не лох, – это абсолютная правда. Лохи мы, вот я лох, который проголосовал во втором туре, лохи все остальные, которые поверили в то, что мы будем жить в новой стране, что новые кадры будут. Проблема в том, что он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался», – сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Также депутат отметил, что украинцы искренне поверили в обещания нового лидера и его команды, но надежда на них не оправдалась, и поддержка действующей власти падает.

Рабинович подчеркнул, что у пришедших к власти со сцены «на политическую сцену» не хватило умения и опыта необходимых для управления государством. Он привел последний пример с вакциной от SARS-CoV-2, когда в период пандемии Украина отказывается по политическим мотивам приобретать российскую вакцину «Спутник V», в то время, когда иная вакцина от коронавирусной инфекции для страны пока недоступна.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».