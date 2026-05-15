  Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро
    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин
    Афганистан заявил о планах направить трудовых мигрантов в Россию
    Россия увеличит экспорт халяльных непродовольственных товаров
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    15 мая 2026, 21:12 • Новости дня

    Трамп придумал новое обидное прозвище для демократов

    Трамп придумал новое обидное прозвище для демократов
    Дональд Трамп заявил, что придумал новое прозвище для представителей Демократической партии США – «Dumocrats» (тупократы), обыграв английское слово dumb (тупой, глупый). Об этом он рассказал в интервью ведущему Шону Хэннити на телеканале Fox News.

    По словам Трампа, идея прозвища возникла у него во время обсуждения лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, которого он вновь подверг резкой критике и назвал «человеком с очень низким IQ», пишет New York Post.

    «Он глупый парень, он демократ, и я подумал: какое отличное название для этого», – пояснил президент США, отметив, что специально убрал букву «b» из слова Dumocrats.

    Американский лидер также напомнил о своих недавних нападках на Джеффриса в соцсетях. Ранее республиканец обвинял политика в подстрекательстве к насилию после очередного покушения на него и требовал привлечь демократа к ответственности.

    Как отмечают американские СМИ, Трамп уже начал использовать новое прозвище в публичных выступлениях. Во время одного из мероприятий в Овальном кабинете он пошутил, что демократы поддержали бы строительство стены на границе с Мексикой, если бы сам Трамп неожиданно выступил против этой идеи.

    Ранее Трамп заявил о возможности визита в Россию в 2026 году.

    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа

    Востоковед Маслов: Переговоры Си Цзиньпина и Трампа были крайне тяжелыми

    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа
    Tекст: Анастасия Куликова

    Прорыва на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа не случилось. Китай считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям. Американская же позиция с учетом того, что США увязли в Иране, оказалась весьма слабой, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа едва ли можно назвать победной или успешной для американской стороны», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он назвал показательным, что многие вопросы остались за кадром и без публичных комментариев. «Это значит, что переговоры были крайне тяжелыми», – добавил собеседник.

    Так, Пекин заявил жесткую позицию по Тайваню, указал политолог. «Главное требование руководства КНР состоит в том, чтобы Вашингтон прекратил поддержку острова, в том числе в военном плане: речь о передаче вооружений и выделении средств на их закупку», – уточнил Маслов. Другой вопрос, пойдет ли американская администрация на уступки, ведь Тайвань – рычаг давления на Китай.

    Также, продолжил востоковед, Си и Трамп обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. «США пытались надавить на Китай, чтобы тот в свою очередь повлиял на позицию Ирана», – указал аналитик, напомнив, что Тегеран – важный союзник Пекина, и дестабилизация режима в Исламской республике невыгодна КНР.

    Кроме того, затрагивался и украинский кризис, потому что это вопрос глобальной безопасности, отметил собеседник. Он упомянул последние заявления президента России о том, что Москва готова к переговорам с Владимиром Зеленским – было бы, о чем говорить. «То есть, просить Пекин подталкивать российское руководство к диалогу сейчас бессмысленно, потому что и так у нас есть согласие», – заметил спикер.

    «Впрочем, Китай никогда и не оказывал давление на Москву. Россия – очень стабильный партнер для республики. Причем, события в ближневосточном регионе, которые привели к дефициту энергоресурсов, показали, что РФ готова резко увеличивать поставки по разумной цене», – добавил Маслов.

    Наконец, Си и Трамп обсудили экономическое сотрудничество. «США хотят расширить продажи Китаю целого ряда сельскохозяйственной продукции – это прежде всего ячмень, соя, зерно. А Пекин всегда позитивно относится к любым экономическим взаимодействиям», – напомнил политолог. В то же время, заметил аналитик, стороны пока не объявляли, будут ли полностью или частично сняты санкции с более чем тысячи китайских компаний или уменьшены тарифы.

    «Формально повышенные пошлины на товары из Китая в размере 145% сейчас заморожены. Я думаю, через какое-то время – после консультаций китайского и американского министров экономики – может быть объявлено решение о пересмотре ограничительных мер», – допустил спикер.

    «В КНР никогда не отказывались сотрудничать на равных условиях, что подразумевает взаимный допуск технологий на рынки, отсутствие изоляции, блокировки поставок отдельной продукции и санкций в отношении компаний. Позиция Пекина заключается в том, что хорошая торговля – это залог нормальных отношений. Поэтому ключевой вопрос в данном случае – будут ли подвижки со стороны США», – детализировал специалист.

    На этом фоне Малов обратил внимание на публикацию The New York Times, в которой стратегию Си Цзиньпина на переговорах с Трампом охарактеризовали так: выиграть для Китая время для лучшей подготовки к неизбежному конфликту. «Поднебесная занимается технологическим перевооружением. В том, что китайское руководство стремится «выиграть время», – есть толика правды. Но Китай меньше всего хочет столкновения», – рассуждает политолог.

    «Ловушка Фукидида», согласно которой две великие страны обязательно должны столкнуться, – американский теоретический концепт, который был разработан для другой эпохи и для других стран. Китай же считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям и конструктивному диалогу по целому ряду вопросов», – пояснил востоковед.

    «Таким образом, говорить о прорыве после переговоров Си и Трампа нельзя. Более того, на мой взгляд, американская позиция в нынешней ситуации весьма слаба, учитывая, что США увязли в Иране. Возможно, для поездки главы Белого дома в Пекин было выбрано не самое подходящее время», – отметил спикер. По его оценкам, для России встреча китайского и американского лидеров ничего не несет в практической области.

    «Мы поставляем Китаю сельхозпродукцию. Если американские поставки расширятся, это не станет для Москвы критичным – мы найдем свою нишу», – считает Маслов. Он предположил, что потенциально речь может пойти о «формировании треугольника» – Россия, Китай, США. «Такие случаи известны: например, когда-то в лучшие годы мы совместно работали над нефтяными проектами. Я думаю, в конце концов мы придем к восстановлению такого формата», – заключил востоковед.

    В четверг в Пекине состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Встреча продлилась более двух часов. Рукопожатие лидеров длилось 14 секунд, обратило внимание РИА «Новости». Трамп протянул руку ладонью вверх и приветствовал Си, притянув его к себе, но тот не дал главе Белого дома перехватить инициативу.

    В ходе переговоров стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе экономическое сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис. Президент США в начале встречи назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее».

    «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – обратился Трамп к Си. Американский лидер заявил, что Вашингтон намерен вести с Пекином торговлю на основе принципа взаимности. Он напомнил, что в составе своей делегации привез в КНР топ-менеджеров крупнейших компаний США.

    Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – отметил он.

    Напомним, термином «ловушка Фукидида» ученые называют стремление новой укрепляющей свои силы державы вытеснить с позиции международного гегемона существующую великую державу. Си назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе.

    Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов». По его словам, факты неоднократно доказывали, что в торговых войнах нет победителей. «Суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве», – заявил председатель КНР.

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. Отметим, Трамп 13 мая прибыл в Пекин с первым визитом с 2017 года. Ожидается, что в пятницу американский и китайский лидеры проведут неформальные переговоры за чаем и рабочим ланчем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    13 мая 2026, 10:40 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена

    Политолог Ткаченко: Лавров назвал цену диалога России и США

    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена
    Tекст: Анастасия Куликова

    США ошибаются, считая возможным одновременно настаивать на совместной с Россией работе и сохранять дубину в виде санкций. Если Вашингтон хочет сотрудничать с Москвой и расширять взаимодействие, у этого есть цена, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что США при Дональде Трампе продолжили политику Джо Байдена.

    «Россия готова сотрудничать с США: в частности, принять посреднические усилия американской администрации в урегулировании украинского кризиса, а также оказать содействие в разрешении конфликта между Штатами и Ираном», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Мы видим, что американцы увязли в войне против Исламской республики. Контакты Владимира Путина с иранскими представителями и Дональдом Трампом говорят о том, что мы не против выступить посредниками», – добавил он. Вместе с тем, продолжил собеседник, Москва недовольна тем, что Штаты не отменили «байденовские санкции» и, более того, ввели новые меры против нефтяного сектора России, о чем говорит Сергей Лавров.

    Политолог упомянул в этом контексте и саммит в Анкоридже, на котором, по всей видимости, была достигнута среди прочего договоренность о более тесном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по энергетике, инвестициям, редкоземельным металлам. «Однако соответствующие проекты не могут быть реализованы в условиях сохраняющихся рестрикций со стороны США», – акцентировал Ткаченко.

    «Если американцы настаивают на совместной работе, но при этом думают, что они могут сохранить дубину в виде санкций, которую против нас используют периодически, то они ошибаются. Глава МИД России своим заявлением посылает сигнал: если Штаты хотят с нами сотрудничать и расширять взаимодействие, у этого есть цена – снятие ограничительных мер», – заключил аналитик.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что администрация Дональда Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном.

    «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден. Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    Министр отметил, что команда Трампа не ограничивается наследием прошлого лидера. Новая администрация разрабатывает и реализует собственные инициативы, направленные на экономическое давление на Москву, добавил Лавров.

    Напомним, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

    В начале февраля 2026 года Лавров уже давал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Глава МИД подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    Экономист Юшков: Американская нефть не заставит Китай отказаться от российской

    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США
    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай может возобновить покупку американской нефти, но при условии, что Вашингтон сделает шаги навстречу: например, отменит санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизит тарифы на китайские товары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Си Цзиньпину понравилось предложение о закупке нефти у США.

    «Китай ранее импортировал углеводороды из США. Но Штаты никогда не были лидерами по поставке, скажем, нефти в КНР. Речь шла о небольших объемах. Пекин прекратил закупать энергоносители в связи с торговой войной, которую развязал Дональд Трамп», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он допустил, что Китай может возобновить покупку американской нефти, но при ряде условий. «Вашингтон должен сделать шаги навстречу: например, отменить санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизить тарифы на китайские товары или подписать с Пекином более выгодное для Поднебесной торговое соглашение», – рассуждает собеседник.

    Однако, как заметил аналитик, Белый дом не только не отменил импортные пошлины, но и продолжил вводить новые ограничительные меры против Китая. На этом фоне заявление Трампа о готовности КНР закупать нефть из США вызывает вопросы, добавил Юшков. По его мнению, в ближайшее время либо Вашингтон пересмотрит санкционную политику и Пекин действительно начнет покупать американские энергоресурсы, либо выяснится, что слова президента недостоверны.

    «Трампу свойственно преувеличивать, утверждать, что все замечательно, переговоры были супер-успешные, достигнуты сделки. Но на практике его слова зачастую не подтверждаются. Поэтому, на мой взгляд, в истории вокруг закупок энергоносителей следует дождаться статистики за ближайшие месяцы», – считает эксперт. Вместе с тем, если Поднебесная и возобновит импорт американской нефти, речи об отказе от российской не идет.

    «Традиционно Китай берет нашу нефть сорта ВСТО – она малосернистая и в этом плане похожа на американскую. Но в последние месяцы Пекин увеличивал объемы закупки российских энергоресурсов еще и за счет Urals (это сорт высокосернистой нефти). Я сомневаюсь, что КНР будет сокращать импорт нефти из России и одновременно наращивать из США», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с Си Цзиньпином. Президент США считает, что КНР «получает большую часть» энергоресурсов из Ирана.

    «Они согласились с тем, что хотят покупать нефть у Штатов. Они приедут в Техас – мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску», – сказал глава Белого дома в интервью Fox News. Примечательно, что по итогам предыдущей встречи лидеров двух стран в октябре 2025 года Трамп также заявлял, что Пекин согласился закупать американские энергоносители. Каких-либо соглашений при этом подписано не было.

    Напомним, в четверг прошли переговоры президента США и председателя КНР. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    Си заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – сказал он.

    Китайский лидер также назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе. Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов».

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. В пятницу американский и китайский лидеры провели неформальные переговоры. Трамп заявил, что США заключили с Китаем «фантастические торговые сделки», однако он не привел деталей соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    13 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику

    NYT: Лидеры ЕС массово отказываются извиняться перед Трампом из-за Ирана

    Европейские лидеры отказались извиняться перед Трампом за критику
    Tекст: Мария Иванова

    Политики в Европе переняли тактику американского лидера, публично критикуя действия США в Иране и категорически отказываясь брать свои слова обратно, отмечает The New York Times.

    Европейские лидеры все чаще прибегают к излюбленной тактике президента США Дональда Трампа, отказываясь извиняться за критику американской политики в Иране, пишет The New York Times.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранские переговорщики «унизили» Соединенные Штаты, после чего Пентагон внезапно объявил о выводе пяти тысяч военных из ФРГ.

    В ответ на вопросы журналистов о возможном расколе с Вашингтоном канцлер ФРГ признал наличие разногласий, но извиняться не стал.

    «У нас другой взгляд на эту войну, это не секрет. Я в этом не одинок», – подчеркнул Мерц в интервью каналу ARD. При этом он добавил, что не отказывается от трансатлантического сотрудничества и работы с Трампом.

    Аналогичную позицию занимают и другие мировые лидеры, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и главу британского правительства Кира Стармера.

    Мелони назвала «неприемлемой» критику Трампа в адрес папы римского Льва XIV, который также осудил действия США и Израиля. Позже итальянский премьер подтвердила свою позицию после встречи с госсекретарем Марко Рубио, отметив важность защиты национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке.

    Глава Белого дома в ответ распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с папой римским Львом XIV после резких высказываний американского лидера.

    14 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Американист: Трамп уедет из Китая с пустыми руками

    Американист Дудаков: Трамп уедет из Китая с пустыми руками

    Американист: Трамп уедет из Китая с пустыми руками
    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп приехал в Китай в образе проигравшего, во-первых, в торговых войнах с Поднебесной, а во-вторых, в горячем противостоянии с Ираном. Переговорная позиция президента США откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции на уступки со стороны Китая, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал переговоры Трампа и Си Цзиньпина.

    «Первый раунд переговоров между американской делегацией и китайской стороной в Пекине завершился без неожиданностей. Си Цзиньпин уделял много внимания необходимости строить партнерские равноправные отношения и работать в рамках честной конкуренции во всем мире. Он приветствовал возможность привлечения американских инвестиций в Поднебесную, однако указывал на то, что Китай – уже давно не та страна, которая была бы сильно зависима от вложений США», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Штаты тоже много говорили о необходимости развивать экономические взаимоотношения. Но мы видим, что именно США на текущий момент являются теми, кто де-факто навязывает КНР конфронтационный сценарий развития событий», – добавил собеседник. Эксперт объясняет: «В условиях честной конкуренции американцы проигрывают китайскому бизнесу и промышленности. Поэтому они, что называется, переворачивают доску, устраивают провокации и пытаются бить по партнерам Китая, вроде Венесуэлы или Ирана, чтобы создать проблемы китайской экономике».

    Дудаков указал на атмосферу визита Дональда Трампа в Пекин. Президент США приехал в Китай в образе проигравшего, во-первых, в торговых войнах с Поднебесной, а во-вторых, в горячем противостоянии с Ираном, уточнил политолог. Собеседник напомнил, что американскому лидеру пришлось отменить огромное количество тарифов, а сейчас его возможности введения новых пошлин ограничены.

    «То есть переговорная позиция Трампа откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции, в том числе в IT-секторе, на уступки со стороны Китая», – отметил эксперт, уточнив, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы китайская сторона закупала американскую сельхозпродукцию, а также углеводороды. Кроме того, США попытаются «разменять Тайвань на Иран», допустил он.

    «Например, администрация Трампа может пообещать в моменте сократить военные поставки Тайваню, но взамен Китай должен будет оказать давление на Исламскую республику, сделать Тегеран более сговорчивым в вопросе открытия Ормузского пролива. Но я сомневаюсь, что эта попытка увенчается успехом», – рассуждает аналитик.

    Дудаков напомнил, что пока известно о согласии Пекина закупать больше говядины у США. «Но продать это как большую победу и «сделку века» Трампу точно не удастся», – сыронизировал собеседник. По его прогнозам, по итогам визита американской делегации в Поднебесную стоит ожидать соглашений между руководителями американских компаний, которые сопровождают главу Белого дома, и Китаем.

    «Тем более, что весь этот бизнес – де-факто китайское лобби, те, кто выступает за нормализацию отношений между Вашингтоном и Пекином», – заметил спикер. Что касается политических вопросов, то прорыва политолог не ждет. «Вполне вероятно, что Трамп уедет из Китая, по сути, с пустыми руками», – заключил он.

    Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине. Отмечается, лидеры пришли к согласию о том, что Иран не может обладать ядерным оружием. Стороны также согласны, что «Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободных поставок энергоносителей», говорится в сообщении.

    Президент США в начале встречи назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее». «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – обратился Трамп к Си.

    Он заявил, что Вашингтон намерен вести с Пекином торговлю на основе принципа взаимности. Глава Белого дома напомнил, что в составе своей делегации привез в КНР топ-менеджеров крупнейших компаний США. На этом фоне агентство Reuters сообщило, что американские власти дали разрешение на поставки чипов для искусственного интеллекта H200 от Nvidia десяти китайским компаниям, среди которых Alibaba, Tencent, ByteDance.

    Напомним, переговоры лидеров двух стран прошли в четверг в Пекине. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    Председатель КНР заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – сказал он.

    Отметим, термином «ловушка Фукидида» ученые называют стремление новой укрепляющей свои силы державы вытеснить с позиции международного гегемона существующую великую державу. Си назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе.

    Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов». По его словам, факты неоднократно доказывали, что в торговых войнах нет победителей. «Суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве», – заявил председатель КНР.

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. Отметим, Трамп 13 мая прибыл в Пекин с первым визитом с 2017 года. Ожидается, что в пятницу американский и китайский лидеры проведут неформальные переговоры за чаем и рабочим ланчем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    13 мая 2026, 06:20 • Новости дня
    Госсекретарь США Рубио отправился в Китай в образе арестованного Мадуро
    Госсекретарь США Рубио отправился в Китай в образе арестованного Мадуро
    Tекст: Катерина Туманова

    Оригинальный костюм госсекретаря США Марко Рубио для авиаперелета на президентском борту в Китай вызвал вопросы, недоумение и «обвинения» в косплее президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что сделал достоянием соцсетей директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

    «Госсекретарь Рубио демонстрирует Nike Tech «Venezuela» на борту президентского борта Air Force One», – подписал он фото Рубио в сером спортивном костюме в соцсети Х.

    На Рубио надет серый спортивный костюм Nike Tech Fleece. В таком был во время задержания  президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Как заметил портал NewsNation, одежда госсекретаря США может оказаться контекстуально оправданной. Перед вылетом в Китай американский президент Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth изображение, на котором Венесуэла представлена как «51-й штат» США.

    На картинке была изображена карта Венесуэлы, на которую наложен американский флаг, и сделана надпись «51-й штат». Позже Белый дом повторно опубликовал это изображение на своем официальном аккаунте в соцсети Х.

    «Это сообщение появилось на следующий день после того, как Трамп заявил телеканалу Fox News, что рассматривает возможность преобразования Венесуэлы в новый штат США, спустя несколько месяцев после того, как американские войска захватили Мадуро в ходе военной операции в Каракасе», – сказано в материале.

    Напомним, серый костюм Nike задержанного Мадуро раскупили в январе за считанные часы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выступил против захвата Мадуро, а ранее, в январе, Пекин обвинил Вашингтон в подрыве мировой стабильности из-за похищения венесуэльского лидера. Кроме того, The Guardian узнала о вывозе США обогащенного урана из Венесуэлы.

    14 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США заморозили ротацию войск в Европе
    США заморозили ротацию войск в Европе
    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил.

    О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg.

    По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии.

    «У нас есть информация, что ротация в настоящее время приостановлена с целью оценки изменений в Германии. Это предварительные первоначальные сведения, которыми мы располагаем», – заявил Каунас.

    Ранее президент США пообещал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран НАТО ожидают дальнейшего сокращения контингента, в том числе на территории Италии.

    Отмена отправки также затронула более 4 тыс. солдат, которые должны были находиться в Польше в течение девяти месяцев. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что ситуация касается исключительно ранее анонсированных корректировок присутствия армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу бронетанковой бригады из 4 тыс. военнослужащих.

    Глава Белого дома ранее заявил о намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских солдат.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Вашингтона полным сюрпризом для Евросоюза.

    12 мая 2026, 23:11 • Новости дня
    Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров

    Агентство Fars сообщило о пяти условиях Ирана к США для продолжения переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран не вступит во второй раунд переговоров с США без выполнения пяти условий, укрепляющих доверие к Вашингтону.

    Источник агентства Fars подчеркнул, что заявленные Bраном предварительные условия являются минимальными гарантиями для начала любых переговоров с США.

    Пять предварительных условий Ирана для американской стороны включают прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане», отмену антииранских санкций, освобождение заблокированных иранских денег, возмещение ущерба, причиненного войной и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

    Иран также заявил пакистанскому посреднику, что продолжающаяся морская блокада в аравийском море и Оманском заливе после прекращения огня усилила представление о ненадежности переговоров с США.

    По словам источника, набор этих условий определен исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к переговорному процессу, и Тегеран считает, что без практической реализации этих условий не будет возможности вступить в новый раунд.

    Иран выдвинул эти пять предварительных условий в ответ на предложение США из 14 пунктов, которое, по словам источников, было полностью односторонним и отвечало интересам Вашингтона.

    По словам источников, в своем предложении американцы пытались путем переговоров достичь целей, которых они не достигли войной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе. Иран также потребовал через арбитраж в Гааге компенсацию от США за атаки. При этом СМИ сообщили, что президент США в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    13 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Трамп прибыл в Китай с государственным визитом

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп начал первый за девять лет государственный визит президента США в Китай, приземлившись в пекинском аэропорту.

    Самолет американского лидера прибыл в международный аэропорт Пекина вечером по местному времени, передает РИА «Новости». Государственный визит Дональда Трампа в Китайскую Народную Республику продлится с 13 по 15 мая. Ожидается, что глава государства посетит только китайскую столицу, поездки в другие города не планируются.

    Согласно графику Белого дома, в день прибытия официальных мероприятий у президента США не предусмотрено. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин встретит американского коллегу в Доме народных собраний. После официальной церемонии приветствия состоятся двусторонние переговоры, а вечером лидеры примут участие в торжественном банкете.

    В пятницу программа визита завершится совместной фотосессией, чаепитием и рабочим обедом, после чего Дональд Трамп вылетит обратно в Вашингтон. Предыдущая поездка американского президента в Китай состоялась осенью 2017 года во время его первого президентского срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о вылете Дональда Трампа в Пекин 12 мая.

    Американский и китайский лидеры обсудят важнейшие вопросы торговли и конфликт на Ближнем Востоке.

    Представители Пекина и Вашингтона приступили к торгово-экономическим консультациям в Сеуле.

    15 мая 2026, 05:08 • Новости дня
    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть

    Трамп сообщил о готовности Китая закупать нефть из США

    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть
    Tекст: Вера Басилая

    Пекин выразил готовность приобретать американские энергоресурсы, а Вашингтон рассчитывает на значительное расширение присутствия своих компаний на китайском рынке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть, передает РИА «Новости». По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе двусторонних переговоров.

    «Они согласились, они хотят закупать нефть из США», – заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Кроме того, политик подчеркнул необходимость увеличения доли американского бизнеса в экономике азиатской страны.

    Ранее администрация Белого дома пригласила ведущих предпринимателей, включая основателя Tesla Илона Маска и гендиректора Apple Тима Кука, сопровождать президента в поездке в Пекин. Глава государства отметил, что наращивание коммерческого присутствия в азиатском регионе позитивно отразится на торговом балансе Соединенных Штатов.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер договорились выстраивать конструктивные двусторонние отношения.

    Позже глава Белого дома анонсировал планы Пекина инвестировать сотни миллиардов долларов в бизнес Соединенных Штатов.

    12 мая 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии договоренности с Москвой о Донбассе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом из Белого дома в КНР заявил журналистам об уверенности в скором окончании украинского конфликта, но при этом подчеркнув, что договоренности с Москвой о Донбассе нет.

    Отвечая на вопрос журналиста, Трамп подтвердил, что сможет обсудить окончание российско-украинской войны с китайским лидером Си Цзиньпином, так как он считает, что конец войны «очень близок», следует из трансляции FOX 5 New York.

    Когда американского президента спросили, существовала ли какая-либо договоренность между ним и российским коллегой Владимиром Путиным о Донбассе.

    «Нет», – ответил Трамп.


    15 мая 2026, 18:38 • Новости дня
    Делегация США выбросила все китайские подарки перед вылетом домой

    NYP: Делегация США выбросила все полученные в Китае вещи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопровождающие при визите в Китай американского лидера Дональда Трампа перед возвращением на родину избавились от всего, что им выдали в Китае, пишут СМИ.

    Американские представители избавились от всех вещей и подарков, выданных им во время государственного визита в КНР, сообщает «Российская газета». Журналистка New York Post Эмили Гудин уточнила, что на президентский борт строго запрещено проносить любые китайские вещи.

    «Американский персонал забрал все, что раздавали китайские чиновники перед тем, как мы сели в самолет AF1, и выбросил в мусорный бак у подножия трапа», – написала репортер. Среди выброшенных предметов оказались аккредитации, специальные значки и одноразовые телефоны.

    Ведущая Fox News Эйнсли Эрхардт ранее отмечала, что американцы пользовались в Пекине только местными устройствами связи, оставив личные гаджеты дома.

    Как уже писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп завершил трехдневный государственный визит в Пекин. Подводя итоги, американский лидер сообщил о готовности китайских властей закупать нефть, а основатель компании Tesla, мультимиллиардер Илон Маск назвал поездку потрясающей.

    14 мая 2026, 05:37 • Новости дня
    Си Цзиньпин и Трамп начали переговоры в Пекине

    Председатель КНР Си Цзиньпин и Дональд Трамп начали переговоры в Пекине

    Tекст: Вера Басилая

    В Доме народных собраний в Пекине официально стартовала встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа , прибывшего с государственным визитом., сообщает Центральное телевидение Китая.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США начали переговоры в четверг в Доме народных собраний в Пекине, передает РИА «Новости». Американский лидер находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая.

    Перед началом встречи на площади у восточного входа состоялась официальная церемония приветствия. Американского лидера встретили с почетным караулом и военным оркестром. Президент США перед вылетом заявлял, что ждет от поездки хороших результатов.

    В ходе визита планируется провести длительные обсуждения по урегулированию ситуации вокруг Ирана, а также затронуть дальнейшие продажи американского оружия Тайваню и вопросы энергетики. В МИД Китая отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, глобальный мир и развитие. После переговоров главы государств примут участие в официальном банкете в 13.00 по московскому времени.

    Ранее президент США прибыл к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Американский лидер начал первый за девять лет государственный визит в Китайскую Народную Республику.

    Главными темами исторического саммита заявлены торговые отношения, конфликт на Ближнем Востоке и продажа американского вооружения Тайваню.

    15 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    Трамп отверг последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что счел неприемлемым последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта с Вашингтоном из-за позиции Тегерана по ядерной программе.

    Президент США Дональд Трамп счел неприемлемым план по урегулированию двустороннего конфликта, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что категорически не допустит появления у Исламской республики оружия массового поражения.

    «Я смотрю на него, и если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю его... Если у них есть что-либо ядерное в любой форме, я не читаю остальные 40 страниц», – заявил политик журналистам.

    В ответ на вопрос о возможности возобновления военных ударов Трамп выразил твердую уверенность в том, что Тегеран никогда не получит ядерный арсенал.

    По его словам, Вашингтон устроила бы пауза в обогащении урана на 20 лет. Однако для заключения подобного соглашения американской стороне требуются реальные и надежные гарантии соблюдения условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер пригрозил Тегерану полным уничтожением при отказе от сделки.

    Несколькими днями ранее он назвал совершенно неприемлемой ответную реакцию Исламской республики на инициативу Вашингтона.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи исключил вопросы ядерной сферы из мирного плана.

    14 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    Трамп назвал превосходными переговоры с Си Цзиньпином
    Трамп назвал превосходными переговоры с Си Цзиньпином
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил прошедшую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, он позитивно отозвался о результатах диалога на высшем уровне.

    «Превосходно», – охарактеризовал американский лидер итоги состоявшихся переговоров, передают РИА «Новости».

    Политик также добавил, что считает Китай прекрасной страной.

    При этом глава американского государства оставил без внимания вопросы прессы о том, затрагивалась ли в ходе беседы с Си Цзиньпином тема Тайваня.

    Председатель КНР заявил о необходимости партнерства Китая и США. На фоне этой встречи основные китайские биржевые индексы снизились более чем на 1%.

    Фицо анонсировал передачу европейским политикам важной информации от Путина
    Польша запустила сеть спутников для разведки над Россией
    Росфинмониторинг внес группу Pussy Riot в реестр террористов и экстремистов
    Лукашенко назвал США главным поставщиком гуманитарной помощи в Белоруссию
    Канцлера ФРГ Мерца освистали второй раз за неделю
    Трамп придумал новое обидное прозвище для демократов
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона

    В США лопнул еще один миф, касающийся так называемых утверждений российской пропаганды. Виновницей очередных разоблачений вновь стала глава Нацразведки США Тулси Габбард. Она подтвердила: все, что годами говорила Россия о работе биолабораторий США на Украине и разработке Пентагоном биологического оружия прямо у российских границ – является чистой правдой. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

