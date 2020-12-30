Калви продлили запрет на общение с фигурантами дела до лета

Основателю инвестфонда Baring Vostok и гражданину США Майклу Калви продлен запрет покидать дом ночью и общаться с фигурантами дела, сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

«Суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий до 4 июня», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

Согласно решению суда, Калви запрещено выходить из дома ночью, разговаривать с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке.

Напомним, в феврале прошлого года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Позднее подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с «мошенничества» на равнозначную по своей тяжести «особо крупную растрату».

В ноябре Верховный суд России освободил фигурантов дела основателя Калви, в том числе и его самого.