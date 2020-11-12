Суд освободил Майкла Калви из-под домашнего ареста

Фигуранты дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, в том числе он сам, освобождены из-под домашнего ареста по решению Верховного суда России.

«Суд приходит к выводу о необходимости смягчения меры пресечения», – передает заявление суда РИА «Новости». При этом Калви должен своевременно являться в суд, а также ему запрещено покидать дом ночью. «Наложить следующие запреты: покидать жилое помещение в период времени с 10 часов вечера до 6 утра, общаться с обвиняемыми и свидетелями, посещать банк «Восточный» [уголовное дело было возбуждено в связи с иском банка]. Эти запреты обеспечат контроль за обвиняемыми», – постановил судья.

Суд уточнил, что следствие по делу уже завершено, а фигуранты уже давно находятся под домашним арестом, не нарушают требований и не мешают расследованию. Судья также учел данные о личности обвиняемых и их семейном положении. Судом было учтено и состояние здоровья Калви, которому недавно была сделана операция, и теперь он нуждается в прогулках на свежем воздухе. В медицинских документах говорится, что прогулки необходимы «для восполнения недостатка витамина D».

Также ВС снял арест с имущества фигурантов дела. «Отказать в ходатайстве заместителя генерального прокурора Гриня о продлении ареста имущества», – передает слова судьи ТАСС.

Отмечается, что суд снял арест с квартир в Москве, принадлежащих жене обвиняемого Филиппа Дельпаля и матери обвиняемого Ивана Зюзина. Также суд снял арест с двух мотоциклов, проданных обвиняемым Максимом Владимировым незадолго до возбуждения дела.



Суд при вынесении решения учел переквалификацию обвинений со статьи «Мошенничество» на статью «Растрата», а также отказ потерпевших от имущественных требований. «Нет каких-либо сведений о том, что указанное имущество было получено с использованием незаконно полученных денежных средств», – сообщил судья.

В ходе судебного заседания ранее стало известно, что долг в 2,5 млрд рублей, который послужил основанием для возбуждения дела, был погашен перед банком «Восточный». В связи с этим представители потерпевших отказались от имущественных требований.



По делу сохраняется арест на имущество фигурантов дела стоимостью более 2,5 млрд рублей. Дело передано для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы.

Напомним, в феврале прошлого года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Калви. Его и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Позднее подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с «мошенничества» на равнозначную по своей тяжести «особо крупную растрату».