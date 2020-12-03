Японцы отреагировали на размещение российских С-300 на Курилах

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3 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

Украинские АЭС закупают втридорога запрещенное российское оборудование Александр Кондратюк/РИА Новости
Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
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Новый глава Роснано исправит ошибки Чубайса

Куликов является представителем нового поколения молодых управленцев Сергей Савостьянов/ТАСС
Бессменный глава Роснано Анатолий Чубайс уходит в отставку спустя 12 лет работы. На его место претендует Сергей Куликов – первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии. По мнению экспертов, Куликов обладает необходимым опытом и знаниями для работы в новой должности. В чем заключаются сильные стороны без пяти минут нового главы Роснано и как сложится дальнейшая карьера Чубайса? Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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«Медовый месяц» Европы с Байденом принесет пользу и России

Отношения Германии и США при Трампе резко испортились, теперь их ожидает подъем Maurizio Gambarini/DPA/Global Look Press
В Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Трампа политический союз западных стран укрепится для «противодействия России» и «продвижения демократии в мире». На практике это означает новые санкции, революции и конфликты, но некоторые проблемы нашей страны, наоборот, получат решение. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Роскомнадзор должен заняться «днищем» интернета

Александр Коц
Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды»
Омерзительный пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальной молодежи. Подробности...

В Европе не осталось ни идей, ни нефти

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (1926 – 2020). Он был последним главой Пятой республики, который не только хотел величия своей страны, но и имел возможности для того, чтобы достигать этой цели. Подробности...
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Блогеры поклоняются богу по имени Всемогущий Хайп

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Когда девушка умерла, блогер втащил ее в дом – в прямом эфире. В прямом эфире приехала скорая. «Че, правда, мертвая? Че, правда, умерла?» – не переставал спрашивать блогер и рисоваться в стриме, когда у него на диване рядом лежало тело закоченевшей девушки. Подробности...
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Запад «продал и предал» Грузию

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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Японцы отреагировали на размещение российских С-300 на Курилах

       3 декабря 2020, 17:01
    Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Читатели японских СМИ раскритиковали протест своих дипломатов в ответ на размещение российских систем ПВО С-300 на Южных Курилах.

    «Прямо под носом у Хоккайдо Россия размещает свои ракеты. Это равносильно объявлению Японии войны», – цитирует РИА «Новости» пользователя с ником mkt. Он задался вопросом, как Токио отреагирует на это, и призвал действовать жестко.

     «Токио совсем забросил японские регионы из-за своей суперцентрализации», – считает satan. По его мнению, в размещении российских систем ПВО на Курилах усматривается угроза для острова Хоккайдо.

    «Где правительственные планы освоения наших северных земель? Ведь сам же премьер [Японии Есихидэ] Суга из северных краев. Вот и посмотрим, какая ему реальная цена!» – написал он.

    Другой читатель под именем Shi призывал Токио нарастить военный потенциал, так как Россия и Китай «лопаются» от арсеналов ядерного оружия. «Война на пороге!» – считает он. Пользователь nak призвал разместить на Хоккайдо американскую военную базу.

    Пользователь mue раскритиковал власти Японии из-за планов закрыть железную дорогу в один из городов на приграничном с Курилами острове Хоккайдо.

    «Маленькие городки на Хоккайдо чахнут и умирают! Какая может быть защита границы в городах и поселках, в которых не живут люди?!» – спросил он.

    «Это черная метка от России. Дальше пойдут самые близкие к Японии Хабомаи и Шикотан!» – считает hkd.

    «Северные территории нам уже никогда не вернуть!» – уверен jit. Комментатор полагает, что Токио не сможет вернуть контроль и над островами Такэсима, которые находятся под управлением Южной Кореи. Он также призвал не допустить захвата Китаем островов Сенкаку.

     «От этих наших «протестов» России ни жарко, ни холодно! Она даже не почешется!» – написал pm8, добавив, что из-за подобных формулировок Японию будут считать «слабой и глупой».

    B** поделился мнением, что у России нет никакого желания передавать острова Японии. «Потому что она не хочет, чтобы на отданных Японии северных островах тут же появились американские военные базы!» – объяснил он.

    «Ничего не можем поделать с этими северными островами! А Россия делает то, что хочет!» – добавил читатель под ником chi.

    Напомним, пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что на Курильских островах на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступили расчеты ЗРС С-300В4.

    Японское руководство заявило протест против размещения ЗРС С-300В4 на островах Курильской гряды.


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