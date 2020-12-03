Японцы отреагировали на размещение российских С-300 на Курилах

Читатели японских СМИ раскритиковали протест своих дипломатов в ответ на размещение российских систем ПВО С-300 на Южных Курилах.

«Прямо под носом у Хоккайдо Россия размещает свои ракеты. Это равносильно объявлению Японии войны», – цитирует РИА «Новости» пользователя с ником mkt. Он задался вопросом, как Токио отреагирует на это, и призвал действовать жестко.

«Токио совсем забросил японские регионы из-за своей суперцентрализации», – считает satan. По его мнению, в размещении российских систем ПВО на Курилах усматривается угроза для острова Хоккайдо.

«Где правительственные планы освоения наших северных земель? Ведь сам же премьер [Японии Есихидэ] Суга из северных краев. Вот и посмотрим, какая ему реальная цена!» – написал он.

Другой читатель под именем Shi призывал Токио нарастить военный потенциал, так как Россия и Китай «лопаются» от арсеналов ядерного оружия. «Война на пороге!» – считает он. Пользователь nak призвал разместить на Хоккайдо американскую военную базу.

Пользователь mue раскритиковал власти Японии из-за планов закрыть железную дорогу в один из городов на приграничном с Курилами острове Хоккайдо.

«Маленькие городки на Хоккайдо чахнут и умирают! Какая может быть защита границы в городах и поселках, в которых не живут люди?!» – спросил он.

«Это черная метка от России. Дальше пойдут самые близкие к Японии Хабомаи и Шикотан!» – считает hkd.

«Северные территории нам уже никогда не вернуть!» – уверен jit. Комментатор полагает, что Токио не сможет вернуть контроль и над островами Такэсима, которые находятся под управлением Южной Кореи. Он также призвал не допустить захвата Китаем островов Сенкаку.

«От этих наших «протестов» России ни жарко, ни холодно! Она даже не почешется!» – написал pm8, добавив, что из-за подобных формулировок Японию будут считать «слабой и глупой».

B** поделился мнением, что у России нет никакого желания передавать острова Японии. «Потому что она не хочет, чтобы на отданных Японии северных островах тут же появились американские военные базы!» – объяснил он.

«Ничего не можем поделать с этими северными островами! А Россия делает то, что хочет!» – добавил читатель под ником chi.

Напомним, пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что на Курильских островах на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступили расчеты ЗРС С-300В4.

Японское руководство заявило протест против размещения ЗРС С-300В4 на островах Курильской гряды.