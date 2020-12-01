Япония заявила протест в связи с размещением С-300 на Курилах

Японское руководство заявило протест против размещения ЗРС С-300В4 на островах Курильской гряды, об этом сообщил японский телеканал NHK.

«Японское правительство заявило протест в связи усилением военных приготовлений российской стороны на северных территориях, повторив, что они неприемлемы и не соответствуют позиции Японии по северным территориям», – цитирует сообщение канала РИА «Новости».

Во вторник пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что на Курильских островах на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступили расчеты ЗРС С-300В4.