В Кремле отреагировали на публичную вакцинацию экс-президентов США от COVID

Авторитетные представители российской власти уже давно начали публично делать прививки от коронавируса, на своем примере показывая их безопасность и необходимость в условиях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решения ряда экс-президентов США публично пройти вакцинацию.

Песков заявил, что «мы давно уже начали это делать», вакцинация состоялась «у многих членов Совета безопасности (России)», и «некоторые из них показывали, как их прививают, в эфире, что называется», передает ТАСС.

Он отметил, что так поступали «именно те, кто пользуется заслуженным авторитетом».

«(Они) на своем примере показывали и доказывали, что прививка не только безопасна, абсолютно безопасна, но и необходима для того, чтобы в условиях пандемии жить нормальной жизнью», – указал пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос, будет ли президент выступать таким примером, Песков напомнил, что Владимир Путин сам сообщит о своем решении.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса. Также прививку сделали глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.