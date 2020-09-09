Глава Ростеха Чемезов привился российской вакциной от COVID

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заявил, что уже привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» и чувствует себя отлично, появились антитела.

Чемезов заявил, что сделал прививку, «вакцину перенес в целом нормально, поначалу небольшое недомогание было – это нормально, мне сказали», передает РИА «Новости».

«Сейчас чувствую себя отлично, работаю, занимаюсь спортом. Недавно проверял результат – антитела есть, то есть иммунитет сформировался», – добавил он.

Чемезов также отметил, что предприятия Ростеха ведут несколько совместных проектов по борьбе с коронавирусом с разработчиком данной вакцины – центром Гамалеи.

«Это хорошая научная школа, серьезные профессионалы, с которыми мы находимся в постоянном диалоге, поэтому сомнений особо не было», – подчеркнул глава госкорпорации.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса. До этого молдавский президент Игорь Додон заявил, что намерен сделать прививку от коронавируса во время визита в Россию в сентябре-октябре. Кроме того, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко решил первым в стране испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Также министр промышленности и торговли Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Центром им. Н.Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.

Массовые процедуры вакцинации от коронавируса начнут проводить в Москве с 5 сентября.