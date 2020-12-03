Рубль подешевел к доллару и евро Рубль подешевел к доллару и евро 3 декабря 2020, 10:35 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 19 копеек – до 75,26 рубля, курс евро поднялся на 35 копеек – до 91,22 рубля. Стоимость нефти снижается до 48,24 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

