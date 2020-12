Васильева сравнила Навального с Иудой Умер актер из фильма «Безумный Макс» 3 декабря 2020, 10:28

Фото: Lisa O'Connor/Zuma/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Австралийский актер Хью Кияс-Берн, сыгравший Несмертного Джо в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости», умер на 74-м году жизни, сообщил режиссер и сценарист Тед Гейган. Гейган сообщил в Twitter, что «Хью Кейс-Берн, невоспетый герой австралийского кинематографа, скончался в возрасте 73 лет». By all accounts, Hugh Keays-Byrne, who trained at the Royal Shakespeare Company, was an absolutely wonderful human who fought very hard for environmental and humanitarian issues. This photo of him from earlier this year says it all.



You will ride eternal, shiny and chrome. pic.twitter.com/5Fyzdj998F — Ted Geoghegan (@tedgeoghegan) December 2, 2020 «Я неизменно поражен тем, что он сыграл главного антагониста – Потрошителя – в фильме «Безумный Макс» 1979 года и основного антагониста «Безумный Макс: Дорога Ярости» в 2015 году – Несмертного Джо», – добавил он. Хью Кияс-Берн родился в Индии 18 мая 1947 года. Актер наиболее известен широкой публике по ролям в кинокартине «Безумный Макс» и ее сиквеле «Безумный Макс: Дорога ярости». Также он сыграл в фильме «Там, где мечтают зеленые муравьи» (1984), исполнил роли в сериалах «Моби Дик» (1998), «Далеко во Вселенной» (1999-2003), «Галактическая война» (2004) и многих других лентах.