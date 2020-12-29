Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан получила 15 лет колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима бывшего члена правления «Интер РАО» уроженку Молдавии Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже.

«Суд приговорил: признать Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима», – передает решение суда РИА «Новости».



«Изъятые у Цуркан денежные средства в размере 656 млн рублей обратить в доход государства», – постановил судья. Копия личного дела останется в материалах дела, а ноутбук передадут ФСБ.

Прокурор запрашивал для обвиняемой 18 лет колонии общего режима, защита же настаивала на оправдании.



Экс-член правления «Интер РАО» была арестована в июне 2018 года. Ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. Сообщалось, что в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В конце сентября того же года она якобы передала документ спецслужбе Молдавии.

Дело маркировано грифом «совершенно секретно». По данным источников в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. СМИ сообщали, что ФСБ подозревает женщину в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия – передача информации о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую».