Прокурор попросил для обвиняемой в шпионаже Цуркан 18 лет колонии

Обвинение попросило суд приговорить бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, к 18 годам заключения в колонии строго режима, сообщил один из участников процесса.

«Во вторник начались прения сторон по делу Цуркан. В ходе выступления гособвинитель потребовал признать ее виновной в шпионаже и приговорить к 18 годам колонии строгого режима», – передает ТАСС сообщение источника.

Адвокат Цуркан Иван Павлов в свою очередь попросил суд полностью оправдать обвиняемую, поскольку считает ее невиновной. По его мнению, обвинение не представило достаточных доказательств причастности Цуркан к шпионажу.

Экс-член правления «Интер РАО» была арестована в июне 2018 года. Ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. Сообщалось, что в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В конце сентября того же года она якобы передала документ спецслужбе Молдавии.

Отметим, что дело маркировано грифом «совершенно секретно». По данным источников в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. СМИ сообщали, что ФСБ подозревает женщину в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия – передача информации о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую».