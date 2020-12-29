Имущество лидера Партии венгров Украины арестовано в Закарпатье

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29 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 06:26  |  vz.ru
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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны

Ракета «Циркон» – морской элемент российской гиперзвуковой триады Пресс-служба Минобороны РФ
/РИА Новости
Планы России по развитию гиперзвукового оружия спровоцировали в странах НАТО панику по поводу «агрессивных замыслов Москвы». В Европе, впрочем, больше боятся того, что ее погубят американские защитники, испугавшиеся русской угрозы. Действительно ли обладание «гиперзвуком» дает России решающее преимущество? И чем может ответить нам Запад, если достигнет паритета в таких вооружениях? Подробности...
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Как принимают «Спутник V» на Дальнем Востоке

Первая вакцинация от коронавируса. Поселок Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край Юрий Васильев
За год российские медики научились очень многому, нащупывая методы противодействия COVID-19. Масштабная вакцинация, начавшаяся в России, – очередной этап, где даже самым опытным врачам приходится многое усваивать в процессе. В этом убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, посетивший районную больницу в Хабаровском крае, ставшую одним из основных региональных форпостов борьбы с коронавирусом. Подробности...
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Санта-Клауса привлекли к смене пола среди детей

Индия Мур называет себя небинарным трансгендером – она и придумала Транс-Санту indyamoore/Instagram
Во время рождественских и новогодних праздников активисты ЛГБТ-движения в США задают новые стандарты пропагандистской кампании по привлечению в свои ряды американских детей и подростков. Отныне всем привычный Санта-Клаус называется в их версии «Транс-Санта». И его основная задача – внушить детям, что они могут поменять свой пол при помощи рискованных медицинских процедур. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Это не потому что «оппозиция умеет разговаривать с молодёжью, а власть не умеет». Это потому что идеология любого майдана, любого навального – она инфантильна сама по себе. Примерно об этом фильм «Серебряные коньки». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Коронавирус произвел ревизию в культуре

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Как ни парадоксально, после всех карантинов ситуация может переломиться. Изоляция взрыхляет почву новых возможностей, перекраивая карту зрительских привычек и устоявшихся традиций производителей культурного досуга. Стихия разрушила, но обязательно вырастет что-то новое. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

До такого либерализма мы еще не доросли

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Можно понять претензии к отечественным судам – как замечал Солженицын, почтительных пословиц о суде в русском фольклоре не водится. Но спектакли, устраиваемые девками-сквернавками и мужчинами-сквернецами на фоне трупов и злодеев… Они что, могут улучшить репутацию судов? Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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Коронавирус-мутант из Британии

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Обсуждение: 6 комментариев
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

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  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
  • До 1 тысячи рублей

  • От 1 до 5 тысяч рублей

  • От 5 до 10 тысяч рублей

  • От 10 до 25 тысяч рублей

  • Более 25 тысяч рублей

  • Не планирую дарить подарки
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    Собака ценой своей жизни спасла мальчика от волка

    «на пороге распада»


    Эксперт сказала, что мешает расколу Украины и созданию Новороссии

    Видео

    итоги года


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    пятое поколение


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    «большая война»


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    искусственный интеллект


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    ЛГБТ-движение


    Санта-Клауса привлекли к смене пола среди детей

    репутация судов


    Максим Соколов: До такого либерализма мы еще не доросли

    изоляция для возможностей


    Арсений Гончуков: Коронавирус произвел ревизию в культуре

    инфантильная идеология


    Андрей Сорокин: Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

    на ваш взгляд


    В какой обстановке вы будете встречать Новый год?

    Имущество лидера Партии венгров Украины арестовано в Закарпатье

    29 декабря 2020, 06:26

    Текст: Антон Антонов

    Закарпатский апелляционный суд сообщил, что арестовал имущество председателя Партии венгров Украины Василия Брензовича.

    Имущество было изъято при обыске у Брензовича – одного из лидеров венгерской общины в Закарпатье. Арест наложен в связи с тем, что оно объявлено «вещественными доказательствами в уголовном производстве». Указано, что имущество арестовали «для установления всех обстоятельств совершенного преступления», передает ТАСС.

    1 декабря обыски прошли у Брензовича, в офисе организации и партии ПВУ в Ужгороде, офисе благотворительного фонда «Эгана Эде» и здании венгерского института в Береговом. Фонд обвинили в возможном вмешательстве в политическую ситуацию в стране. ПВУ в ответ покинула первое после выборов заседание Закарпатского облсовета.

    Высказывалось мнение, что обыски вызваны отказом венгров от союза с партией «Слуга народа» – президентская партия никак не может сформировать коалицию в облсовете. ПВУ на местных выборах набрала 11,6% голосов, заняв четвертое место среди восьми прошедших в облсовет партий.

    Губернатор Закарпатской области Алексей Петров пригрозил руководству венгерской общины Украины обвинением в госизмене. Киев обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины.


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    Зеленский заявил о «коварстве северного соседа»

       27 декабря 2020, 14:48
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Абдулла Шакиров

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Службы безопасности республики (СБУ) с днем контрразведки, упомянув о «коварстве северного соседа».

    «В начале становления нашего независимого государства контрразведывательная деятельность всегда сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью со стороны коварного северного соседа», – сказано в заявлении Зеленского на сайте его офиса.

    Президент отметил, что за время своего существования СБУ не раз предотвращала попытки врага «расшатать страну изнутри».

    Ранее Зеленский заявил изданию «Фокус», что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – заявил украинский президент.

    Коментарии (147)

    Эксперт сказала, что мешает расколу Украины и созданию Новороссии

       28 декабря 2020, 12:18
    Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    «Слова Москаля о Новороссии – это предупреждение Западу о том, что Украина находится на грани распада», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Так она прокомментировала заявление украинского генерала Геннадия Москаля о том, что страна может лишиться еще нескольких регионов, которые образуют Новороссию.

    «Геннадий Москаль хочет предупредить западных партнеров Украины о том, что страна находится на грани распада. Это действительно так, учитывая сложнейшую экономическую ситуацию и тяжелейшее социальное положение людей в стране», – считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

    По ее словам, «к этому добавляется раскол в обществе из-за продолжающейся насильственной украинизации». «Кроме того, политика в отношении ДНР и ЛНР не способствует укреплению Украины как государства. Официальный Киев, фактически отказываясь от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, играет на раскол страны», – убеждена собеседница.

    «Сама же пропаганда внутри Украины против Донбасса поражает умы многих людей», – отметила Шеслер. По ее мнению, это привело к очередной поляризации взглядов. «Есть люди, которые категорически не приемлют бандеровскую идеологию, а есть те, которые против любого формата дружбы с Россией. Это все действует против единства Украины. Поэтому страна стоит на пороге распада».

    Однако в ближайшей перспективе полномасштабный раскол Украины все же маловероятен. «Этому мешает отсутствие настоящей политической силы, которая могла бы осуществить создание Новороссии, поскольку все политически активные силы были выдавлены с Украины», – пояснила Шеслер.

    «Запад же заинтересован в сохранении Украины, рассчитывая ее использовать как орудие против России. Отсюда и заявления Москаля – они призваны убедить Запад в том, что без его поддержки Москва получит еще больше территорий, чем Крым», – заключила Шеслер.

    Накануне бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.

    «Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф». Он также отметил, что в этой связи его «тревожит» перемещение российских войск в Крыму.

    О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.

    В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.

    Ранее Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России.

    Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь предложил российским олигархам скинуться на покупку Одессы. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин поддержал такую идею, а по мнению одесского историка Александра Васильева, договариваться о покупке Одессы нужно не с Киевом, а с Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, во что России может обойтись покупка Одессы.

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    Песков назвал ошибкой высказывания Зеленского о ВОВ

       27 декабря 2020, 17:45
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне.

    «Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы», – сказал представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

    По его мнению, такие высказывания «сильно резанули не только слух, но и сердце не только [президента России Владимира] Путина, но и огромного количества ветеранов». «Да и вообще всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне – всех их сильно резануло, на самой Украине очень много таких», – уверен Песков.

    Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз.

    В Кремле отметили, что мнение Зеленского об ответственности СССР за начало Второй мировой войны наравне с нацистской Германией недопустимо.

    Президент Владимир Путин, комментируя эти его высказывания, заявил, что на двусторонних отношениях России и Украины такие заявления скажутся негативно. Путин также отметил, что и для самого Зеленского «ничего в этом хорошего нет».

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    Украинский генерал предрек стране потерю шести регионов

       28 декабря 2020, 01:26
    Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.

    «Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф», передает РИА «Новости».

    О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.

    В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.

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    Киев заявил об окончательном разрыве с «русским миром»

       28 декабря 2020, 14:29
    Фото: STEPHANIE LECOCQ/POO/ЕРА/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Украина окончательно порвала с «русским миром», она продолжит свой путь как европейская страна и часть Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    По словам министра, Киев ни при каких обстоятельствах не отступит от «двух фундаментальных принципов»: никогда не откажется от Крыма и Донбасса и продолжит развиваться как европейская страна, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Internationale Politik.

    «Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен. Все остальное – это вопрос времени и дипломатии», – заявил Кулеба. 

    Ранее президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в прошлом году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он подчеркнул, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В то же время Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса и добавил, что урегулирование конфликта в значительной степени зависит от Киева.

    Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией.

    Коментарии (192)

    На Украине объяснили невозможность тотальной мобилизации в случае войны с Россией

       26 декабря 2020, 11:50
    Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт, заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

    «Окружение президента рассказывает ему, что они это способны сделать [массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нападения России]. А мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин – а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», – цитирует Кривоноса HB.

    Как отметил генерал-майор, власти Украины не поддерживают патриотизм в стране, о чем свидетельствует 2014 год, когда «огромное количество мобилизованных  шло воевать, но еще большее количество убегало от мобилизации». По мнению Кривоноса, государство должно воспитывать будущих солдат идеологически. Также он подчеркнул, что одной мобилизации недостаточно – нужно еще научить людей выполнять боевые задачи

    «Мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу»», – сказал он.

    Ранее Зеленский пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – заявил украинский президент.

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    Царев объяснил слова Москаля о Новороссии страхом потери Закарпатья

       28 декабря 2020, 14:58
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    «Когда Москаль говорит о Донбассе – он держит в голове провенгерские настроения родного для него Закарпатья», – сказал газете ВЗГЛЯД политик Олег Царев. Так он прокомментировал заявление украинского генерала Геннадия Москаля о том, что страна может лишиться еще нескольких регионов, которые образуют Новороссию.

    «Москаль родом из Закарпатья. Будучи в разных политических силах, он всегда отвечал за эти территории. Там сильны провенгерские настроения. Потому когда он говорит о регионах Донбасса – он держит в голове скандал, возникший в Закарпатье, когда депутаты местного совета, придя на выборы, исполнили гимн Венгрии», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

    «Кроме того, как мы помним, после событий Майдана не только Крым осудил переворот в Киеве, но и другие регионы Левобережной Украины. Они смотрели в сторону России, но не получили положительного сигнала от Москвы. А если бы получили – Украина была бы разделена», – напомнил Царев.

    «Сейчас также происходит разделение. Донбасс ориентирован на Россию, а большая часть Украины фактически оккупирована Западом. Но это разделение не отражает настроений народа, потому что Левобережная Украина по-прежнему смотрит в сторону Москвы», – указал Царев.

    По мнению собеседника, вероятность образования Новороссии была бы выше, если «уровень жизни в Донбассе был бы таким же, как уровень жизни в регионах России». «Речь идет о зарплатах и пенсиях, о работающих предприятиях. Но пока что Москва отказывается принимать эти регионы и говорит о необходимости выполнения Минских соглашений», – констатировал Царев.

    Накануне бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.

    «Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф». Он также отметил, что в этой связи его «тревожит» перемещение российских войск в Крыму.

    В ответ на это председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер сказала газете ВЗГЛЯД, что «слова Москаля о Новороссии – это предупреждение Западу о том, что Украина находится на грани распада».

    Однако в ближайшей перспективе полномасштабный раскол Украины все же маловероятен. «Этому мешает отсутствие настоящей политической силы, которая могла бы осуществить создание Новороссии, поскольку все политически активные силы были выдавлены с Украины», – пояснила Шеслер.

    О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.

    В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.

    Ранее Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России.

    Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь предложил российским олигархам скинуться на покупку Одессы. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин поддержал такую идею, а по мнению одесского историка Александра Васильева, договариваться о покупке Одессы нужно не с Киевом, а с Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, во что России может обойтись покупка Одессы.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (37)

    Украинские учебники перепишут ради гендерного равенства

    28 декабря 2020, 06:56

    Текст: Алина Назарова

    В украинские учебники до 2024 года внесут изменения для достижения гендерного равенства в рамках международной инициативы равных прав и возможностей для всех «Партнерство Биарриц», сообщил министр образования и науки страны Сергей Шкарлет.

    Украина в сентябре получила официальный статус участницы «Партнерства Биарриц», передает РИА «Новости».

    «Этот процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации. План мероприятий по реализации обязательств правительства Украины, взятых в рамках международной инициативы «Партнерство Биарриц» по утверждению гендерного равенства принят с 2021 до 2024 года», – сказал Шкарлет в интервью изданию «Страна.ua».

    По его словам, «папу» и «маму» в «родителя 1» и «родителя 2» переименовывать не будут. «Пока я такого не видел. «Партнерство Биарицц» курируется офисом первой леди Украины Елены Зеленской, народными депутатами и так далее. Нам не ставили задач по поводу «родителя 1» и «родителя 2», по поводу однополых браков. В этом соглашении речь идет о гендерных ролях», – отметил министр.

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    В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о готовности к мобилизации

    26 декабря 2020, 15:26

    Текст: Ксения Панькова

    Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о готовности к мобилизации скорее получил со стороны украинцев возмущение из-за своей риторики, нежели «добавил очков», считает депутат Госдумы России Руслан Бальбек.

    Ранее Зеленский пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией.

    «Думаю, что украинский народ испытал настоящий шок от заявления Зеленского. На какую войну и с кем он собрался мобилизовывать людей? Неужели украинский президент – единственный, кто не понимает, что Россия не собирается нападать (...) Так что, думаю, этим заявлением Зеленский себе очков среди граждан не добавил, а вот возмущение из-за своей агрессивной риторики получил», – цитирует РИА «Новости» Бальбека.

    По мнению депутата, Зеленский пропиарился на этой фразе: «Я брошу клич – и всей стране автоматы раздадут, хотя население надеется, что в такое непростое время им выдадут пособия или социальные льготы, ну уж точно не автоматы».

    Напомним, Зеленский заявил изданию «Фокус», что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – заявил украинский президент.

    В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что власти Украины, пытаясь построить независимое государство, взяли за основу противопоставление России, тогда как правильнее было бы следовать политике формирования дружественных отношений с Москвой.

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    ОПЗЖ назвала сказками заявления Киева о транспортных «мегапроектах»

    26 декабря 2020, 15:31

    Текст: Вера Басилая

    Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) назвала сказками заявления властей Украины о планах реализации «мегапроектов» по развитию транспорта в сотрудничестве со Всемирным банком (ВБ), предположив, что выделенные на эти цели средства будут разворованы.

    «Оппозиционная платформа – За жизнь» уверена: и правительство, и депутаты от «Слуги народа», поддерживающие очередные сказочные инфраструктурные «мегапроекты», берут очередные западные кредиты не для того, чтобы улучшить функционирование изношенной транспортной системы страны, а для того, чтобы украсть!», – передает ТАСС заявление ОПЗЖ.

    Оппозиционеры отметили, что глава министерства инфраструктуры Криклий намерен уже в 2021 году начать строительство на Украине железных дорог с европейской колеей, которая не совпадает по ширине со стандартом существующей в стране железнодорожной сети. При этом указывается, что украинские предприятия не получат госзаказ на строительство новых пассажирских и грузовых вагонов, производство которых в стране, по данным партии, с 2014 года сократилось в стране в 50 раз. ОПЗЖ также упрекнула администрацию президента Украины Владимира Зеленского в отказе от сотрудничества с Китаем, который был готов вложить в украинскую инфраструктуру 7 млрд. долларов.

    В мае замглавы председателя комитета парламента по вопросам транспорта и инфраструктуры Украины Владимир Крейденко заявил о намерениях частично заменить железные дороги на узкоколейные по образцу ЕС.

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    В Крыму указали на главную ошибку Украины при создании независимого государства

    26 декабря 2020, 14:19

    Текст: Абдулла Шакиров

    Власти Украины, пытаясь построить независимое государство, взяли за основу противопоставление России, тогда как правильнее было бы следовать политике формирования дружественных отношений с Москвой, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    «Киевские власти пытаются представить Россию в образе врага, тем самым системно продолжая допускать главную серьезную ошибку при построении своего независимого государства. К сожалению, за основу построения нынешней Украины была взята политика противопоставления России вместо созидательного курса на укрепление братских и добрососедских отношений», – передает слова сенатора РИА «Новости».

    Как отметил Цеков, единственный путь, ведущий Украину к созданию цивилизованного государства – развитие всесторонних связей с Москвой. «Если мы посмотрим историю, то Украина развивалась только тогда, когда была вместе с Россией», – сказал он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию «Фокус», что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – заявил украинский президент.

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    В Кремле рассказали о желании украинцев использовать российскую вакцину от COVID

    27 декабря 2020, 17:21

    Текст: Ксения Панькова

    На Украине много людей, которые хотели бы использовать российскую вакцину от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, на Украине, «возможно, есть те, кто является врагом вакцинации, исходя из личных соображений», однако есть и сторонники, передает «Вести.RU».

    «С удовольствием использовали бы ту вакцину, которая будет на Украине, и они бы использовали, конечно же, еще и самую эффективную из этих вакцин, и поэтому, конечно, если бы было, то многие украинцы этим бы пользовались и спасали бы свои жизни», – добавил представитель Кремля. Песков также подчеркнул, что в новом году коронавирус никуда не уйдет и это нужно иметь в виду.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.

    В декабре председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине. В РФПИ заявили, что выпуск готовой формы вакцины «Спутник V» на территории Украины наладила фармкомпания «Биолек», производственные мощности готовы. Однако позже Медведчук опроверг договоренности Украины о получении вакцин от COVID-19.

    В ноябре президент Украины попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.

    Между тем в октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».

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    Главу КС Украины заподозрили в уголовных преступлениях

       28 декабря 2020, 13:38
    Фото: ccu.gov.ua
    Текст: Елизавета Булкина

    Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний в качестве свидетеля по одному из дел, сообщила представитель пресс-службы офиса генпрокурора Марина Хоменко в эфире телеканала «Украина 24».

    «Подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 386 и частью второй статьи 384 УК Украины – это подкуп свидетеля, а также заведомо ложные показания свидетеля», – передает ее слова РИА «Новости».

    Хоменко уточнила, что Тупицкий подозревается в том, что из корыстных мотивов в личных интересах и интересах экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины подкупил свидетеля по одному из дел, чтобы тот отказался давать показания или дал ложные показания. Также следствие полагает, что Тупицкий в течение 2018-2019 годов трижды давал следователю неправдивые показания, которые сочетались с искусственным созданием доказательств защиты в деле относительно завладения активами предприятия «Зуевский энергомеханический завод».

    «Сегодня президенту Украины будет направлено ходатайство об отстранении его [Тупицкого] от должности судьи КС Украины», – добавила представитель офиса генпрокурора.

    Меру пресечения главе КС Украины избирать не будут, так как преступления, которые ему вменяют, не являются тяжкими.

    Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.

    Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ, признать его решение о декларировании «ничтожным» без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции». Тупицкий после этого сообщил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также заявил, что не собирается уходить в отставку.

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    На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

    28 декабря 2020, 20:54

    Текст: Ксения Панькова

    Правительство Украины на внеочередном заседании отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января. Теперь первые 100 кВт будут также стоить 1,68 гривны (4,37 рубля) за кВт/ч вместо 0,9 гривны (2,34 рубля) за кВт/ч.

    На заседании кабмина, которое транслировалось в Youtube, с такой инициативой выступил новоназначенный и. о. министра энергетики Юрий Витренко, занимавший ранее пост исполнительного директора «Нафтогаза Украины», передает ТАСС.

    «Проект минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей в размере 1,68 гривны кВ/ч с НДС», – представил проект решения Витренко.

    Члены правительства поддержали проект постановления, отменив тем самым льготный тариф.

    Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что новый локдаун и резкое повышением цен на услуги ЖКХ приведет к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан страны.

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    Киев заявил о достаточных ресурсах для закупки вакцины от COVID

    27 декабря 2020, 15:50

    Текст: Абдулла Шакиров

    Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин от коронавируса, Киев ведет соответствующую работу с европейскими государствами и международными банками, заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

    «Украина будет иметь достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19. Правительство и офис президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX», – написал Шмыгаль в Facebook.

    Как сообщил премьер, в бюджете следующего года на закупку вакцин заложено почти 3 млрд гривен (более 105 млн долларов). Кроме того, дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам. Шмыгаль рассказал, что на этой неделе Украина обсудила закупку вакцин от COVID-19 с послами G7 и Евросоюза, параллельно этот вопрос прорабатывается совместно с Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком. Также, по словам премьера, Киев контактирует с США, Великобританией, Германией и Польшей, которая может стать посредником в получении вакцин из ЕС.

    В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.

    Между тем в октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».

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