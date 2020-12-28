Пашинян заявил о необходимости установить правду о конфликте в Карабахе

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28 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 04:24  |  vz.ru
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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Россия получила превосходящий F-35 истребитель

В армии рассчитывают получать по 15 таких боевых машин в год Светлана Балаева
Российская армия получила первый серийный образец истребителя Су-57 – машины, которая, как считается, превосходит американские аналоги. Такие самолеты в связке с боевыми дронами должны стать основой воздушных войн будущего. Но достаточно ли нашим ВКС тех нескольких десятков самолетов, которые им передадут в ближайшие восемь лет? Подробности...
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Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов

Роботы на поле боя – это уже не фантастика «Chappie», Columbia Pictures
Принято считать, что искусственный интеллект, как боевое оружие – дело далекого будущего. Ведь мыслящие машины – это явно фантастика, их показывают в фильмах вроде «Терминатора», а в реальном мире все совсем иначе. Однако ряд последних событий в области разработки военной техники показал, что военные роботы уже почти рядом с нами. В том числе и в России. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Приход белого дракона или несостоявшийся конец света

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
С началом запусков Crew Dragon Роскосмос лишился очень выгодных контрактов на доставку астронавтов кораблями «Союз». Это не критично для бюджета госкорпорации, но, безусловно, неприятно. Подробности...
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Между Россией, Белоруссией и Украиной нет границ

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Интернет знает про нас намного больше, чем друзья, психологи и священник на исповеди. Пожалуй, поисковая строка – единственное пространство в мире, где мы не врём сами себе. Подробности...
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ЕС указал Украине на ее место между Афганистаном и Монголией

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Профилактика коронавируса для украинских властей намного страшней самого вируса. Разваленное здравоохранение украинцы воспринимают как данность, а вот почему их власти не хотят покупать вакцину в России – не понимают. Подробности...
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Коронавирус-мутант из Британии

Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
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Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
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    Пашинян заявил о необходимости установить правду о конфликте в Карабахе

    28 декабря 2020, 04:24

    Текст: Алина Назарова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нужно понять причины поражение армянской стороны в конфликте в Нагорном Карабахе.

    «Очень важно понять причины этого поражения (в Карабахе)... Я считаю своей обязанностью установить всю правду о войне», – сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении, передает РИА «Новости».

    В частности, он привел пример со своей встречи с участниками боевых действий. По его словам, один из них рассказал, что его подразделению не выдавалось вооружение при наличии оружия на складах. «Если этот отдельный эпизод подтвердится, то это одна из причин поражения», – сказал Пашинян.

    Ранее Пашинян рассказал, какие существуют варианты проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Перед этим Пашинян выразил готовность оставить пост премьер-министра Армении по решению народа. Он также пригласил политические силы республики на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

    Напомним, армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с поста премьер-министра с тех пор, как 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».

    Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном заявление для Еревана, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в республике президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. 


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