Пашинян согласился оставить пост премьера по решению народа

Никол Пашинян выразил готовность оставить пост премьер-министра Армении по решению народа. Он также пригласил политические силы республики на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

«Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа», – написал он в Facebook. «Также готов в случае получения подтверждения народного доверия в дальнейшем продолжить лидерство в Армении в это трудное время», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с поста премьер-министра с тех пор, как 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».

Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном заявление для Еревана, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в республике президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.